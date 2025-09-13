  1. Моя Слобода
В Туле прошел IX Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»
Фото Дмитрия Дзюбина.

12-13 сентября в регионе проходил фестиваль «Фанфары Тульского кремля», приуроченный к празднованию Дня города и области.

12-13 сентября в Тульской области проходил фестиваль «Фанфары Тульского кремля», приуроченный к празднованию Дня города-героя Тулы и Тульской области.

Мероприятие проводится по инициативе художественного руководителя Губернаторского духового оркестра, заслуженного артиста РФ Полислава Балина с 2016 года. С 2022 года фестиваль входит в программу проекта «Музейное лето в Туле».

В этом году в нем приняли участие 13 оркестров из России и Беларуси: коллективы из Донецка, Липецка, Могилева, Орла, Тамбова, Севастополя, Владимирской и Московской областей, Тулы.

По традиции в фестивальной программе принимают участие детские оркестры из п. Ставрово Владимирской области, из г. Донецка. Впервые в параде принял участие тульский юношеский оркестр «Арсенал-брасс». Специальный гость мероприятия — Оркестр штаба Черноморского флота (Министерства обороны РФ).

_ZYB0931.jpg

Гостей праздника приветствовал губернатор Дмитрий Миляев. Он отметил, что фестиваль всегда был и остается одним из центральных событий Дня города-героя Тулы и Тульской области.

— Всероссийский фестиваль «Фанфары Тульского Кремля» — яркое и мощное событие, которое каждый год проходит на главной площади города. Звучание духовых инструментов имеет особую силу и, безусловно, способствует подъему патриотического духа. Я хочу поблагодарить коллективы, которые приехали на тульскую землю из разных регионов страны. Вы поддерживаете наш праздник, делаете его еще более торжественным, — сказал глава региона.

_ZYB0972.jpg

Завершил фестиваль парад участников по проспекту Ленина - от филармонии до главной городской площади, где состоялось завершающее выступление музыкантов.

Также в рамках празднования Дня Тулы и Тульской области Дмитрий Миляев посетил XVII фестиваль уличных театров «Театральный дворик». Он пообщался с творческими коллективами, жителями и гостями города.

 

Сюжет: День города-2025
вчера, в 11:37 +2
