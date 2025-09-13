Соревнования «Сила Тулы-2025» определили новых чемпионов

Фото Алексея Пирязева

Спойлер: золотые награды и у мужчин, и у женщин остались в оружейной столице!

13 сентября на площади Ленина в Туле прошли уже ставшие традиционными для празднования Дня города соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы-2025». Силовое богатырское многоборье прошло уже в 20-й раз и собрало сотни зрителей.

В этом году помериться силой в оружейную столицу съехались 15 спортсменов, среди них — 12 мужчин и три очень хрупкие девушки. География конкурса впечатляет: Тула, Новомосковск, Москва, Орел, Елец, Липецк, Омск, два города из Беларуси — Полоцк и Витебск.

Сергей Федосеев, один из организаторов турнира и постоянный ведущий:

— В этом году много новых упражнений и много дебютантов соревнований, будем за них болеть и держать кулачки. В этом году турнир получился международным, к нам приехали самый сильный человек Полоцка и самый сильный человек Витебска, призеры мировых чемпионатов. Так что все будет круто!

Одним из самых высоких, сильных и мощных спортсменов на соревновании стал 33-летний туляк Евгений Коновалов, по профессии — налоговый консультант. Рост богатыря 203 см, вес 158 кг. В этом виде спорта он два года.

— Я занимался американским футболом, регби, армрестлингом — чемпион России по всем трем видам спорта. И силовое богатырское многоборье — тот вид спорта, в котором осталось себя показать. К соревнованиям не готовился — залечивал травмы, восстанавливался. Я рассчитываю только на победу. Мой коронный вид — «Лестница силы», по нему я лучший в стране. В команде мы все дружим, общаемся, поддерживаем друг друга, а соперники мы только на время соревнований. Это очень дружелюбный спорт, мы все друг за друга болеем.

35-летний туляк Илья Четвергов в спорте пять лет. Рост 190 см, вес 120 кг.

— Спорт со мной всю жизнь. Занимался самбо, кикбоксингом, пытался заниматься бодибилдингом. А потом просто ходил в спортзал, и вот пять лет назад стало скучно ходить туда просто так. Сегодня я хочу получить удовольствие от участия в соревнованиях, но хотелось бы конечно выиграть. Я очень хорошо толкаю 120-килограммовые гантели одной рукой, но тут нет такого упражнения. А здесь сегодня не совсем «мои» упражнения, так что буду работать на преодоление. Если выиграю медаль, то посвящу ее своей семье, сыновьям.

24-летний Александр Симонов — дебютант соревнований, для него все было в первый раз. Рост спортсмена 184 см, вес 111 кг. Кстати, он — двоюродный брат Евгения Коновалова, и именно спортивные успехи брата вдохновили Александра заняться силовым богатырским многоборьем.

— Я год в этом спорте. Пришел сюда, потому что нравится быть большим и сильным, как медведь. Сейчас становая тяга у меня прибавилась, 220 кг поднимаю. По телу тоже пошел прирост мышц. Брат пока не хвалит, вообще ничего не говорит (смеется). Сегодня я не волнуюсь, но будет стыдно ничего не сделать. Вот «Пресс викинга», например, не сделаю — очень сложное упражнение.

Маленькой и хрупкой спортсменке из Тулы Алине Хоршевой 27 лет. Девушка весит всего 55 кг, но она — мастер спорта по тяжелой атлетике, призер всероссийских соревнований, недавно на чемпионате России заняла четвертое место. В следующем году Алина войдет в состав сборной России по тяжелой атлетике.

— Меня пригласили принять участие в «Силе Тулы». Все, что здесь сегодня будет происходить, для меня впервые. Для меня это будет экспромт. Мне интересно и это будет психологическая разгрузка на фоне интенсивных ежедневных тренировок. Для весовой категории 55 кг рывок 73 кг, толчок 95 кг.

В течение трех часов силачи «выясняли отношения». Например, выполняли упражнение «Пресс викинга» — спортсмен должен был поднять вверх максимальное количество раз агрегат весом 130 кг.

Илья Четвергов:

Также мужчины переносили и перекидывали через высоту набивные мячи весом 90 кг. Новое упражнение — пробежать с легендарной дивизионной пушкой ЗИС-3 1943 года выпуска. Пушка сохранилась с времен войны, у нее в щитке несколько отверстий от пуль, выпущенных с самолета врага. Вес пушки 1 тонна 200 кг.

Также силачи тянули на канате «на себя» КамАЗ весом 7 тонн! И еще показали свою мощь в упражнении «Лестница силы», по ней спортсмены поднимались и спускались с гирями, которые отлили на «Тулачермете». Вес гирь — 180, 200 и 220 кг.

Для девушек были свои задания. Например, кантовать огромное колесо весом 100 кг, перенести на плечах «коромысло» весом в 80 кг, и также «Лестница силы», только гири в 50, 60 и 70 кг.

Медали, дипломы и кубки победителям вручили Борис Серегин, заслуженный мастер спорта, президент Тульской областной федерации по тяжелой атлетике, и председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский.

Среди девушек две медали — у тулячек. Василиса Ветрова заняла третье место, золото — у Алины Хоршевой. Серебро у орловчанки Светланы Чекуновой.

У мужчин третье место выиграл туляк Илья Четвергов, второе место у Евгения Шавченко из Беларуси.

Ну, а самым сильным спортсменом 2025 года стал туляк Евгений Коновалов. Поздравляем!