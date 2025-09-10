  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За год в Тульской области незаконно вырубили леса на 6 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
За год в Тульской области незаконно вырубили леса на 6 млн рублей
Фото Алексея Пирязева.

За год в Тульской области незаконно вырубили леса на 6 млн рублей

Лесники выявили десятки фактов незаконной вырубки и загрязнений лесов.

В 2024 году по материалам, полученным из Тульской природоохранной прокуратуры, специалисты рассмотрели семь дел об административных правонарушениях. Из них пять лиц привлекли к административной ответственности в виде предупреждения и двух человек в виде штрафа на 30 тысяч рублей. 

За год лесники провели больше трех тысяч рейдов. Было выявлено 87 случаев нарушения лесного законодательства. В 58 случаях виновных привлекли к административной ответственности. Были выписаны штрафы на общую сумму 140,2 тысячи рублей, из которых взыскано 107,2 тысячи рублей. 

Общий размер ущерба составил 6,9 млн рублей, из которых 6 млн пришлось на незаконную рубку деревьев.

«Возбуждено 10 уголовных дел, отказано в возбуждении по 10 делам. В результате рассмотрения уголовного дела по незаконной рубке деревьев судом вынесены решения о признании 1 лица виновным в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 260 УК РФ», — сказано в докладе об экологической ситуации в Тульской области. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:22 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
леснарушенияминприроды
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Фестиваль «Фанфары Тульского кремля»: публикуем афишу
Фестиваль «Фанфары Тульского кремля»: публикуем афишу
Тульская область станет частью нового туристического маршрута «Россия Льва Толстого»
Тульская область станет частью нового туристического маршрута «Россия Льва Толстого»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.