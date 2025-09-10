За год в Тульской области незаконно вырубили леса на 6 млн рублей

Фото Алексея Пирязева.

В 2024 году по материалам, полученным из Тульской природоохранной прокуратуры, специалисты рассмотрели семь дел об административных правонарушениях. Из них пять лиц привлекли к административной ответственности в виде предупреждения и двух человек в виде штрафа на 30 тысяч рублей.

За год лесники провели больше трех тысяч рейдов. Было выявлено 87 случаев нарушения лесного законодательства. В 58 случаях виновных привлекли к административной ответственности. Были выписаны штрафы на общую сумму 140,2 тысячи рублей, из которых взыскано 107,2 тысячи рублей.

Общий размер ущерба составил 6,9 млн рублей, из которых 6 млн пришлось на незаконную рубку деревьев.

«Возбуждено 10 уголовных дел, отказано в возбуждении по 10 делам. В результате рассмотрения уголовного дела по незаконной рубке деревьев судом вынесены решения о признании 1 лица виновным в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 260 УК РФ», — сказано в докладе об экологической ситуации в Тульской области.