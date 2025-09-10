Тульская область станет частью нового туристического маршрута «Россия Льва Толстого»

Фото Алексея Пирязева.

В Москве прошло заседание, посвященное разработке общероссийского туристического маршрута «Россия Льва Толстого» в рамках подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого.

— Множество мест на территории Тульской области связаны с жизнью и творчеством Толстого — это не только родовое имение писателя и музеи, носящие его имя, но и значимые исторические локации и целые населенные пункты. Все они станут частью масштабного межрегионального туристического маршрута «Россия Льва Толстого», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова.

Для проекта разрабатывается фирменный стиль, осуществляется интеграция инфраструктурных объектов и объектов культурного наследия, расположенных по пути следования.

— Общероссийский туристический маршрут «Россия Льва Толстого» призван стать нитью, связующей все проекты, которые мы готовим к 2028 году. Маршрут также станет локомотивом развития экономического и внебюджетного сектора; он будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию креативных индустрий, — отметил председатель Рабочей группы по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого, генеральный директор Государственного музея Л. Н. Толстого Владимир Толстой.

География туристического маршрута будет включать территории Тульской, Московской, Рязанской, Липецкой, Орловской, Калужской областей и Москвы.

Проект предполагает формирование в регионах системы навигации, сети туристско-информационных центров, благоустройство прилегающих территорий, обустройство зон гостеприимства и др. Статус национального маршрута, на который он будет претендовать, позволит использовать для этих преобразований механизмы господдержки.

Маршрут разделен на четыре части, каждая из которых может функционировать самостоятельно (два наиболее протяженных маршрута делятся на несколько вариантов):

Кольцевой маршрут «Лев Толстой. Гений места» (10 дней/9 ночей): Ясная Поляна — Тула — Калуга — Орел — Липецк — Рязань — Москва.

Радиальный маршрут «Безграничная русская провинция Льва Толстого»: «Жемчужины русской провинции» (3 дня/2 ночи) — Тула, Ясная Поляна, Крапивна, Козлова Засека, Кочаки, Пирогово; «Война и мир — взгляд из XXI века» (3 дня/2 ночи) — Тула, Ясенки (Щекино), Кочаки, Ясная Поляна, Никольское-Вяземское; «Гений места. Лев Толстой — Иван Тургенев» (3 дня/2 ночи) — Тула, Никольское-Вяземское, Тургенево, Спасское-Лутовиново, Кочаки, Козлова Засека, Ясная Поляна; «Дорогами Толстого» (3 дня/2 ночи) — Тула, Мансурово, Козельск, Оптина Пустынь, Шамордино, Кочаки, Козлова Засека, Ясная Поляна.

Радиальный маршрут «По следам Льва Толстого» (5 дней/4 ночи): мемориальная усадьба Л. Н. Толстого в Хамовниках — Подольск (Знаменская церковь, усадьба Дубровицы) — Мелихово — Серпухов — Усадьба Поленово — Тула — Ясная Поляна — Козлова Засека — Кочаки — Щекино — Крапивна — Мансурово — Москва.

Кольцевой маршрут «Толстовское Подмосковье» (5 дней / 4 ночи): мемориальная усадьба Л. Н. Толстого в Хамовниках, с. Подьячево (усадьба Никольское-Обольяниново), усадьба Шахматово, Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского, Звенигород, Малые Вяземы, усадьба Крекшино, Подольск, Мелихово, Серпухов, Даровое, Зарайск, Коломна, Сергиев Посад, Абрамцево, Мураново, Москва.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, в ближайшее время регионы-участники подпишут соглашение о создании маршрута, а затем приступят к реализации проекта.