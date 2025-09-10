  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульская область станет частью нового туристического маршрута «Россия Льва Толстого» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульская область станет частью нового туристического маршрута «Россия Льва Толстого»
Фото Алексея Пирязева.

Тульская область станет частью нового туристического маршрута «Россия Льва Толстого»

Также он будет включать территории Московской, Рязанской, Липецкой, Орловской, Калужской областей и Москвы.

В Москве прошло заседание, посвященное разработке общероссийского туристического маршрута «Россия Льва Толстого» в рамках подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого.

— Множество мест на территории Тульской области связаны с жизнью и творчеством Толстого — это не только родовое имение писателя и музеи, носящие его имя, но и значимые исторические локации и целые населенные пункты. Все они станут частью масштабного межрегионального туристического маршрута «Россия Льва Толстого», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова.

Для проекта разрабатывается фирменный стиль, осуществляется интеграция инфраструктурных объектов и объектов культурного наследия, расположенных по пути следования.

— Общероссийский туристический маршрут «Россия Льва Толстого» призван стать нитью, связующей все проекты, которые мы готовим к 2028 году. Маршрут также станет локомотивом развития экономического и внебюджетного сектора; он будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию креативных индустрий, — отметил председатель Рабочей группы по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого, генеральный директор Государственного музея Л. Н. Толстого Владимир Толстой.

География туристического маршрута будет включать территории Тульской, Московской, Рязанской, Липецкой, Орловской, Калужской областей и Москвы.

Проект предполагает формирование в регионах системы навигации, сети туристско-информационных центров, благоустройство прилегающих территорий, обустройство зон гостеприимства и др. Статус национального маршрута, на который он будет претендовать, позволит использовать для этих преобразований механизмы господдержки.

Маршрут разделен на четыре части, каждая из которых может функционировать самостоятельно (два наиболее протяженных маршрута делятся на несколько вариантов):

  • Кольцевой маршрут «Лев Толстой. Гений места» (10 дней/9 ночей): Ясная Поляна — Тула — Калуга — Орел — Липецк — Рязань — Москва.
  • Радиальный маршрут «Безграничная русская провинция Льва Толстого»: «Жемчужины русской провинции» (3 дня/2 ночи) — Тула, Ясная Поляна, Крапивна, Козлова Засека, Кочаки, Пирогово; «Война и мир — взгляд из XXI века» (3 дня/2 ночи) — Тула, Ясенки (Щекино), Кочаки, Ясная Поляна, Никольское-Вяземское; «Гений места. Лев Толстой — Иван Тургенев» (3 дня/2 ночи) — Тула, Никольское-Вяземское, Тургенево, Спасское-Лутовиново, Кочаки, Козлова Засека, Ясная Поляна; «Дорогами Толстого» (3 дня/2 ночи) — Тула, Мансурово, Козельск, Оптина Пустынь, Шамордино, Кочаки, Козлова Засека, Ясная Поляна.
  • Радиальный маршрут «По следам Льва Толстого» (5 дней/4 ночи): мемориальная усадьба Л. Н. Толстого в Хамовниках — Подольск (Знаменская церковь, усадьба Дубровицы) — Мелихово — Серпухов — Усадьба Поленово — Тула — Ясная Поляна — Козлова Засека — Кочаки — Щекино — Крапивна — Мансурово — Москва.
  • Кольцевой маршрут «Толстовское Подмосковье» (5 дней / 4 ночи): мемориальная усадьба Л. Н. Толстого в Хамовниках, с. Подьячево (усадьба Никольское-Обольяниново), усадьба Шахматово, Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского, Звенигород, Малые Вяземы, усадьба Крекшино, Подольск, Мелихово, Серпухов, Даровое, Зарайск, Коломна, Сергиев Посад, Абрамцево, Мураново, Москва.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, в ближайшее время регионы-участники подпишут соглашение о создании маршрута, а затем приступят к реализации проекта.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 16:00 0
Другие статьи по темам
Люди
Лев Толстой
Место
Тула
Прочее
туристический маршрут

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За год в Тульской области незаконно вырубили леса на 6 млн рублей
За год в Тульской области незаконно вырубили леса на 6 млн рублей
В Узловой изменится расписание автобуса
В Узловой изменится расписание автобуса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.