  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Фестиваль «Фанфары Тульского кремля»: публикуем афишу - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Фестиваль «Фанфары Тульского кремля»: публикуем афишу
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Фестиваль «Фанфары Тульского кремля»: публикуем афишу

Мероприятие состоится 12 и 13 сентября.

Фестиваль «Фанфары Тульского кремля» пройдет в День города Тулы и Тульской области. В этом году в мероприятии примут участие такие коллективы:

  • военный оркестр штаба Черноморского флота (г. Севастополь),
  • военный оркестр Академии ФСО России (г. Орел),
  • Губернаторский духовой оркестр Тамбовской области,
  • Липецкий государственный духовой оркестр,
  • Городской духовой оркестр (г. Могилёв, Республика Беларусь),
  • Образцовый детский духовой оркестр музыкальной школы № 1 им. Н. Леонтовича (г. Донецк),
  • духовой оркестр Ставровской детской музыкальной школы (Владимирская область, Собинский район),
  • Истринский духовой оркестр имени Р. Д. Олексюка (г. Истра, Московская область),
  • Губернаторский духовой оркестр Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского (г. Тула),
  • военный оркестр Управления войск Росгвардии по Тульской области,
  • сводный духовой оркестр Тульского гарнизона (г. Тула).

В программу фестиваля «Фанфары Тульского кремля» включены выступления коллективов-участников на разных площадках Тулы — в концертном зале филармонии, на площади Ленина, на открытых площадках у Музея оружия, тульского филиала ГИМ, в муниципалитетах региона.

12 сентября в 17.30 духовой оркестр Ставровской детской музыкальной школы выступит в Дубне (ул. Фрунзе, 2-а), Липецкий государственный духовой оркестр в Щекино (ул. Ленина, 15), Истринский духовой оркестр им. Р. Д. Олексюка (г. Истра, Московская область) в Ясногорске (ул. П. Смидовича, 4).

В это же время в концертном зале Тульской областной филармонии состоится концерт Военного оркестра штаба Черноморского флота. Дирижер — ветеран военно-оркестровой службы РФ Олег Лебединский.

13 сентября в Туле фестиваль завершится шествием и парадом коллективов-участников от Тульской областной филармонии до пл. Ленина по проспекту Ленина. Начало в 15.45. 

В 16.00 на главной площади города пройдут выступления оркестров, дефиле и концерт сводного духового оркестра.

Подробная информация — на сайте областной филармонии. 

Сюжет: День города-2025
Чем нас удивит «Театральный дворик» в этом году: театр клоунады, большая кукла-марионетка, предсказания и шоу воздушных гимнастов
Жизнь Тулы и области
Чем нас удивит «Театральный дворик» в этом году: театр клоунады, большая кукла-марионетка, предсказания и шоу воздушных гимнастов
сегодня, в 11:40, 6 1317 3
В День города пройдет фестиваль «Читающая Тула»
Жизнь Тулы и области
В День города пройдет фестиваль «Читающая Тула»
8 сентября, в 15:20, 2 1079 0
В центре Тулы из-за празднования Дня города введут ограничения движения до 18 сентября
Жизнь Тулы и области
В центре Тулы из-за празднования Дня города введут ограничения движения до 18 сентября
4 сентября, в 16:30, 2 1676 0
В День города в Музее оружия состоится фестиваль «Тула оружейная»
Культура
В День города в Музее оружия состоится фестиваль «Тула оружейная»
3 сентября, в 18:35, 1 1609 0

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:40 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
фанфары Тульского кремля

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Синоптик рассказал, когда выпадет первый снег
Синоптик рассказал, когда выпадет первый снег
За год в Тульской области незаконно вырубили леса на 6 млн рублей
За год в Тульской области незаконно вырубили леса на 6 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.