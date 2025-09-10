Фестиваль «Фанфары Тульского кремля»: публикуем афишу

Фестиваль «Фанфары Тульского кремля» пройдет в День города Тулы и Тульской области. В этом году в мероприятии примут участие такие коллективы:
- военный оркестр штаба Черноморского флота (г. Севастополь),
- военный оркестр Академии ФСО России (г. Орел),
- Губернаторский духовой оркестр Тамбовской области,
- Липецкий государственный духовой оркестр,
- Городской духовой оркестр (г. Могилёв, Республика Беларусь),
- Образцовый детский духовой оркестр музыкальной школы № 1 им. Н. Леонтовича (г. Донецк),
- духовой оркестр Ставровской детской музыкальной школы (Владимирская область, Собинский район),
- Истринский духовой оркестр имени Р. Д. Олексюка (г. Истра, Московская область),
- Губернаторский духовой оркестр Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского (г. Тула),
- военный оркестр Управления войск Росгвардии по Тульской области,
- сводный духовой оркестр Тульского гарнизона (г. Тула).
В программу фестиваля «Фанфары Тульского кремля» включены выступления коллективов-участников на разных площадках Тулы — в концертном зале филармонии, на площади Ленина, на открытых площадках у Музея оружия, тульского филиала ГИМ, в муниципалитетах региона.
12 сентября в 17.30 духовой оркестр Ставровской детской музыкальной школы выступит в Дубне (ул. Фрунзе, 2-а), Липецкий государственный духовой оркестр в Щекино (ул. Ленина, 15), Истринский духовой оркестр им. Р. Д. Олексюка (г. Истра, Московская область) в Ясногорске (ул. П. Смидовича, 4).
В это же время в концертном зале Тульской областной филармонии состоится концерт Военного оркестра штаба Черноморского флота. Дирижер — ветеран военно-оркестровой службы РФ Олег Лебединский.
13 сентября в Туле фестиваль завершится шествием и парадом коллективов-участников от Тульской областной филармонии до пл. Ленина по проспекту Ленина. Начало в 15.45.
В 16.00 на главной площади города пройдут выступления оркестров, дефиле и концерт сводного духового оркестра.
Подробная информация — на сайте областной филармонии.