Фестиваль «Фанфары Тульского кремля»: публикуем афишу

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Фестиваль «Фанфары Тульского кремля» пройдет в День города Тулы и Тульской области. В этом году в мероприятии примут участие такие коллективы:

военный оркестр штаба Черноморского флота (г. Севастополь),

военный оркестр Академии ФСО России (г. Орел),

Губернаторский духовой оркестр Тамбовской области,

Липецкий государственный духовой оркестр,

Городской духовой оркестр (г. Могилёв, Республика Беларусь),

Образцовый детский духовой оркестр музыкальной школы № 1 им. Н. Леонтовича (г. Донецк),

духовой оркестр Ставровской детской музыкальной школы (Владимирская область, Собинский район),

Истринский духовой оркестр имени Р. Д. Олексюка (г. Истра, Московская область),

Губернаторский духовой оркестр Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского (г. Тула),

военный оркестр Управления войск Росгвардии по Тульской области,

сводный духовой оркестр Тульского гарнизона (г. Тула).

В программу фестиваля «Фанфары Тульского кремля» включены выступления коллективов-участников на разных площадках Тулы — в концертном зале филармонии, на площади Ленина, на открытых площадках у Музея оружия, тульского филиала ГИМ, в муниципалитетах региона.

12 сентября в 17.30 духовой оркестр Ставровской детской музыкальной школы выступит в Дубне (ул. Фрунзе, 2-а), Липецкий государственный духовой оркестр в Щекино (ул. Ленина, 15), Истринский духовой оркестр им. Р. Д. Олексюка (г. Истра, Московская область) в Ясногорске (ул. П. Смидовича, 4).

В это же время в концертном зале Тульской областной филармонии состоится концерт Военного оркестра штаба Черноморского флота. Дирижер — ветеран военно-оркестровой службы РФ Олег Лебединский.

13 сентября в Туле фестиваль завершится шествием и парадом коллективов-участников от Тульской областной филармонии до пл. Ленина по проспекту Ленина. Начало в 15.45.

В 16.00 на главной площади города пройдут выступления оркестров, дефиле и концерт сводного духового оркестра.

Подробная информация — на сайте областной филармонии.