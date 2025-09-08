  1. Моя Слобода
Тула потратит 48 млн рублей на утилизацию мазутохранилища в Щегловской засеке
Фото Сергея Старикова.

Тула потратит 48 млн рублей на утилизацию мазутохранилища в Щегловской засеке

Подрядчик должен завершить работу к началу декабря.

Главное управление администрации Тулы по Пролетарскому территориальному округу объявило аукцион на сбор и утилизацию мазута с земельного участка у дома № 31 по ул. Щегловская засека.

Подрядчик должен будет выполнить работы не позднее 8 декабря. На эти цели в бюджете города предусмотрено 48,6 млн рублей. Такова максимальная цена контракта. Этих денег будет достаточно на утилизацию 2700 тонн отходов, это примерно 50 цистерн.

Сколько же именно мазута предстоит утилизировать — это станет известно только после выполнения работ. Итоговая стоимость контакта будет определяться по фактическому объему вывезенного мазута. Начальная стоимость единицы оказанной услуги (она составляет 1 тонну) — 18 000 рублей.

Напомним, история с мазутохранилищем на территории бывшего Комбайнового завода в Туле получила развитие летом 2020 года. Тогда на Щегловской засеке, 31 обнаружили разлив мазута. На этом месте раньше находилась котельная, эксплуатация которой была прекращена еще в 1979 году. После нее осталось несколько огромных емкостей для хранения мазута, а рядом — ангар, под которым также были найдены заполненные ГСМ емкости. Со временем бетон разрушился, и мазут начал вытекать. Собственник имущества был неизвестен и мазутохранилище оформили как муниципальную собственность. В 2021 году было вынесено распоряжение администрации Тулы о сносе и согласовании списания муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за МУП «Ремжилхоз». В марте 2024 года был проведен аукцион на снос металлического мазутохранилища. Начальная цена закупки составляла 9 959 988 руб. По итогам аукциона она снизилась в два раза. По условиям контракта, подрядчик обязан был выполнить работы в 30-дневный срок. Об итогах исполнения контракта после не сообщалось.

вчера, в 19:34 0
