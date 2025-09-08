Дмитрий Миляев: «Важно, чтобы мы общались с каждым инвестором!»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

О ситуации с инвестициями и поддержке инвесторов докладывал зампред правительства Тульской области Павел Татаренко:

– Тульская область активно участвует во многих проектах Агентства стратегических инициатив, в том числе в форуме «Сильные идеи для нового времени» и конкурсе растущих брендов «Знай наших», в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В прошедшем году рейтинг был усовершенствован – теперь он рассчитывается по 8 направлениям: недвижимость, инженерные сети и коммуникации, защита бизнеса, меры поддержки бизнеса, экспортная деятельность, инфраструктура и сеть, кадровые и трудовые ресурсы, развитие рынка и конкуренция. Всего в рейтинге учитываются 110 показателей, из которых 70 – это опрос бизнеса.

По словам зампреда, правительство региона проанализировало все эти показатели, условия, влияющие на них, а также успешные практики других регионов для повышения удовлетворенности инвесторов:

– У нас есть достижения, которыми можно похвалиться. У нас значительно повысились оценки деятельности органов исполнительной власти в части выдачи разрешений на строительство и в части постановки земельных участков на кадастровый учет. По этим показателям Тульская область имеет максимально возможные высокие оценки. Но вместе с тем есть направления, где можно и нужно улучшить свои позиции, – пояснил зампред.

«Точками роста» в рейтинге АСИ Павел Татаренко назвал блок вопросов о подключении объектов бизнеса к электроэнергии, в том числе длительность этой процедуры и ее стоимость. По его словам, практика соседних регионов – принимать на работу специалистов ресурсоснабжающей организации для прохождения всей цепочки подключения – дает положительный результат и по времени, и по стоимости процедуры.

Также в числе «точек роста» – блок вопросов по правовой защите бизнеса и административного давления на него. Как пояснил зампред, здесь хорошо работают разъяснения, удобство и прозрачность прохождения проверок и контрольных мероприятий.

Также для бизнеса, по словам Павла Татаренко, важна доступность финансовых ресурсов, проще говоря, возможность взять кредит под вполне приемлемые проценты. Для этого проводится докапитализации региональной микрокредитной компании. Сейчас ее капитализации составляет примерно 1 млрд рублей.

Что касается кадрового вопроса, то, по словам зампреда, хорошо себя зарекомендовала практика заключения целевых договоров и содействие трудоустройству выпускников средних специальных учебных организаций. АСИ впервые оценивало в этом году уровень подготовки специалистов и отметило решающую роль программ «Профессионалитета», прохождения практики на предприятиях-заказчиках, ярмарки-вакансии и др.

– Для повышения показателей рейтинга инвестклимата утверждено более 200 мероприятий, в том числе актуализированы инвестплощадки, проводятся консультации с инвесторами о мерах поддержки, – уточнил Павел Татаренко.

Губернатор напомнил, что по поручению правительства России в регионе должна быть дорожная карта достижения показателей национальной модели целевых условий ведения бизнеса.

– Национальная модель создана для оценки инвестклимата иностранным бизнесом. Это система ключевых показателей эффективности для регионов. Она нацелена на внедрение лучших практик ведения бизнеса. В нее включены 27 региональных показателей национального рейтинга по 4 направлениям – недвижимость, инженерные сети, защита бизнеса и развитие рынка. Минэкономразвития утвердило дорожную карту по улучшению инвестиционного климата в Тульской области, – заявил Павел Татаренко.

– Любой рейтинг – это отражение работы, которую мы проводим в регионе, - сказал губернатор. – Три четверти всех показателей оцениваются опросным способом. Это значит, что каждый инвестор должен четко понимать инвестиционную политику региона. А это, в свою очередь, зависит даже не сколько от самих мер поддержки, сколько от информированности о них. От общения с людьми! Важно, чтобы мы общались с каждым инвестором, с каждым предпринимателем.

Губернатор напомнил, что на одной из недавних встреч с резидентами ОЭЗ «Узловая» от представителей бизнеса прозвучало предложение – сделать встречи с министрами, представителями муниципалитетов регулярными и самими бизнесменами регулярными.

Дмитрий Миляев предложил создать региональный совет по развитию инвестиционного климата и предпринимательской среды – чтобы дойти до каждого предпринимателя Тульской области.

Еще один момент, на который обратил внимание глава региона – развитие межрегиональных связей на уровне предприятий. По его мнению, это эффективный способ поддержания текущих объемов производства и налаживания внутрироссийских кооперационных связей.