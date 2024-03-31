За снос бывшего мазутохранилища в Щегловской засеке предлагали почти 10 млн рублей

Фото Сергея Старикова из архива Myslo.

Хранилище, источающее нефтепродукты, было найдено еще 2020 году. Исполнителя нашли только сейчас, он готов выполнить работы менее чем за 5 млн.

МУП «Ремжилхоз» нашел подрядчика для сноса металлического мазутохранилища на Щегловской засеке, 31 — это территория бывшего Комбайнового завода. Начальная цена закупки составила 9 959 988,00 руб. По итогам аукциона один из подрядчиков предложил цену в 4 888 888 руб., он и победил на торгах. Название подрядной организации в документах по закупке не значится.

Напомним, история с бывшим мазутохранилищем на территории бывшего Комбайнового завода в Туле получила развитие летом 2020 года. Тогда на Щегловской засеке, 31 обнаружили разлив мазута.

Выяснилось, что на этом месте ранее находилась котельная, эксплуатация которой была прекращена еще в 1979 году. После нее осталось несколько огромных емкостей для хранения мазута, а рядом — ангар, под которым также были найдены заполненные ГСМ емкости. Со временем бетон разрушился, и мазут начал вытекать.

Долго искали собственника территории и находящихся на ней объектов, чтобы предъявить претензии по утилизации и ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

И вот 2021 году было вынесено распоряжение администрации города Тулы о сносе и согласовании списания муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием муниципального образования город Тула «Ремжилхоз». Закупку почему-то провели только сейчас.

По условиям контракта, подрядчик обязан исполнить работы в 30-дневный срок.