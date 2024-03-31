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За снос бывшего мазутохранилища в Щегловской засеке предлагали почти 10 млн рублей
Фото Сергея Старикова из архива Myslo.

За снос бывшего мазутохранилища в Щегловской засеке предлагали почти 10 млн рублей

Хранилище, источающее нефтепродукты, было найдено еще 2020 году. Исполнителя нашли только сейчас, он готов выполнить работы менее чем за 5 млн.

МУП «Ремжилхоз» нашел подрядчика для сноса металлического мазутохранилища на Щегловской засеке, 31 — это территория бывшего Комбайнового завода. Начальная цена закупки составила 9 959 988,00 руб. По итогам аукциона один из подрядчиков предложил цену в 4 888 888 руб., он и победил на торгах. Название подрядной организации в документах по закупке не значится.

Напомним, история с бывшим мазутохранилищем на территории бывшего Комбайнового завода в Туле получила развитие летом 2020 года. Тогда на Щегловской засеке, 31 обнаружили разлив мазута. 

 
 
Выяснилось, что на этом месте ранее находилась котельная, эксплуатация которой была прекращена еще в 1979 году. После нее осталось несколько огромных емкостей для хранения мазута, а рядом — ангар, под которым также были найдены заполненные ГСМ емкости. Со временем бетон разрушился, и мазут начал вытекать. 
 
 
 
Долго искали собственника территории и находящихся на ней объектов, чтобы предъявить претензии по утилизации и ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. 
 
И вот 2021 году было вынесено распоряжение администрации города Тулы о сносе и согласовании списания муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием муниципального образования город Тула «Ремжилхоз». Закупку почему-то провели только сейчас. 
 
По условиям контракта, подрядчик обязан исполнить работы в 30-дневный срок.
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сегодня, в 16:47 0
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