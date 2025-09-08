Инвестиционный форум «Россия зовет!» расширяет границы

Фото ru.freepik.com

Мероприятие станет одной из ключевых деловых площадок для диалога представителей власти, финансистов и инвесторов.

24 сентября 2025 года на площадке Loft Hall стартует первый Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет! Санкт-Петербург». Здесь соберутся ведущие участники финансового рынка, чтобы обсудить стратегии инвестирования и эффективные инструменты управления капиталом.

Помимо Санкт-Петербурга форум пройдет еще на трех площадках: Екатеринбург (7 октября), Казань (28 октября) и Краснодар (13 ноября). Завершится Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» традиционным 2-дневным мероприятием на московской площадке в декабре.

«Успешность инвестора зависит от его адаптивности: способности анализировать конкурентную рыночную среду, выбирать эффективные инструменты и гибко реагировать на изменения. Минувшие 16 лет Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» оставался одним из главных событий инвестиционного рынка страны – с нами выросло целое поколение инвесторов, сформировавших сильный внутренний рынок инвестиций. И сегодня Россия зовет в регионы – этой осенью мы проводим форумы в ведущих деловых центрах страны, где частные инвесторы вместе с экспертами ВТБ и крупнейшими российскими компаниями обсудят наиболее эффективные современные инструменты управления капиталом», — сказал Виталий Сергейчук, член правления ВТБ, курирующий корпоративно-инвестиционный бизнес банка.

Форумы будут сосредоточены на практических решения для формирования инвестиционных стратегией в условиях трансформации российского финансового рынка.

Ключевые сессии программы:

«Настрой на победу — ориентир на лидеров» — открытые разговоры с представителями ведущих российских эмитентов. «Продуманные решения — выбор чемпионов» — презентация инвестиционной стратегии на IV квартал. «Новый инвестиционный цикл: быстрее, выше, сильнее» — стратегическая сессия с участием представителей Банка России, Минфина РФ, региональных органов и руководителей крупнейших российских компаний. «Инвестиционный интенсив: Как выбрать траекторию, чтобы не упустить момент и не потерять перспективу» — практические рекомендации по основным классам активов: акции, облигации, инструменты коллективных инвестиций и криптоактивы. «Будь в игре — задавай вопросы и получай знания» — открытый диалог с эмитентами. «Успех на длинной дистанции: структурирование личных и корпоративных финансов» . «Спринт или марафон» — мастер-класс по альтернативным инвестициям от экспертов private equity и недвижимости.

Программу мероприятия можно найти на официальном сайте форума.