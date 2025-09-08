  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В День города пройдет фестиваль «Читающая Тула» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В День города пройдет фестиваль «Читающая Тула»

В День города пройдет фестиваль «Читающая Тула»

На мероприятии будут работать четыре тематические развлекательные и познавательные площадки.

Тульская библиотечная система приглашает всех желающих принять участие в фестивале «Читающая Тула». Мероприятие пройдет 13 сентября в рамках празднования Дня города.

На фестивале будут работать четыре тематические развлекательные и познавательные площадки.

На «Краеведческой площадке» туляки смогут погрузиться в историю и культуру края благодаря книжной выставке «Тула и искусство» и инфостенду «Тула в цифрах». На площадке можно будет разгадать «Гастрономический код Толстого», собрать краеведческий пазл, проверить знания в викторинах, попробовать «ТОЛКовый суп „По-тульски“, а также принять участие в мемо-квесте „Тульские сокровища“.

«Творческая площадка» раскроет внутреннего художника и поэта в каждом посетителе. Любители литературы смогут попробовать писать перьями и сочинять стихотворения с помощью «Поэтических счетов». Мастер-классы по изготовлению народной куклы «Тульская Покосница», оберегов «Нитки-моталки», созданию миниатюрной книги «Книжка-тулячок» подарят гостям уникальные сувениры ручной работы. 

На «Театральной площадке» можно будет посмотреть кукольный спектакль «Ёж и Заяц», инсценировку рассказа «Котенок» (по произведениям Л. Н. Толстого), принять участие в театрализованной викторине «Промыслы Тульского края».

Для совсем юных гостей фестиваля будет работать детская интерактивная площадка «КрутоВерть» с веселыми, интеллектуально-познавательными играми.

Подробную информацию о проведении мероприятия можно будет найти по ссылке.

Адрес фестиваля: Красноармейский проспект, 1.

0+

Сюжет: День города-2025
В центре Тулы из-за празднования Дня города введут ограничения движения до 18 сентября
Жизнь Тулы и области
В центре Тулы из-за празднования Дня города введут ограничения движения до 18 сентября
4 сентября, в 16:30, 2 1538 0
В День города в Музее оружия состоится фестиваль «Тула оружейная»
Культура
В День города в Музее оружия состоится фестиваль «Тула оружейная»
3 сентября, в 18:35, 1 1374 0
Как Тула отметит День города: опубликована афиша
Жизнь Тулы и области
Как Тула отметит День города: опубликована афиша
3 сентября, в 15:53, 5 12636 -2
Туляков приглашают на полумарафон «Оружейная столица»
Спорт
Туляков приглашают на полумарафон «Оружейная столица»
3 сентября, в 15:30, 4 1415 0

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:20 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
фестиваль Читающая Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Инвестиционный форум «Россия зовет!» расширяет границы
Инвестиционный форум «Россия зовет!» расширяет границы
Развратному абьюзеру из Узловой грозит до 8 лет колонии
Развратному абьюзеру из Узловой грозит до 8 лет колонии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.