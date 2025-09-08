В День города пройдет фестиваль «Читающая Тула»

На мероприятии будут работать четыре тематические развлекательные и познавательные площадки.

Тульская библиотечная система приглашает всех желающих принять участие в фестивале «Читающая Тула». Мероприятие пройдет 13 сентября в рамках празднования Дня города.

На фестивале будут работать четыре тематические развлекательные и познавательные площадки.

На «Краеведческой площадке» туляки смогут погрузиться в историю и культуру края благодаря книжной выставке «Тула и искусство» и инфостенду «Тула в цифрах». На площадке можно будет разгадать «Гастрономический код Толстого», собрать краеведческий пазл, проверить знания в викторинах, попробовать «ТОЛКовый суп „По-тульски“, а также принять участие в мемо-квесте „Тульские сокровища“.

«Творческая площадка» раскроет внутреннего художника и поэта в каждом посетителе. Любители литературы смогут попробовать писать перьями и сочинять стихотворения с помощью «Поэтических счетов». Мастер-классы по изготовлению народной куклы «Тульская Покосница», оберегов «Нитки-моталки», созданию миниатюрной книги «Книжка-тулячок» подарят гостям уникальные сувениры ручной работы.

На «Театральной площадке» можно будет посмотреть кукольный спектакль «Ёж и Заяц», инсценировку рассказа «Котенок» (по произведениям Л. Н. Толстого), принять участие в театрализованной викторине «Промыслы Тульского края».

Для совсем юных гостей фестиваля будет работать детская интерактивная площадка «КрутоВерть» с веселыми, интеллектуально-познавательными играми.

Подробную информацию о проведении мероприятия можно будет найти по ссылке.

Адрес фестиваля: Красноармейский проспект, 1.

0+