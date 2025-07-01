В Соцфонде рассказали, когда тулякам ждать социальных выплат за июнь

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Если деньги не поступят в указанные даты – следует обратиться на горячую линию отделения Соцфонда по Тульской области.

Ежемесячные пособия на детей за июнь будут перечислены 3 июля. Выплаты придут родителям, получающим средства на банковские счета. В этот день Отделение СФР по Тульской области перечислит:

единое пособие на детей и беременным женщинам,

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям,

пособие на первого ребенка до 3 лет,

пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, средства за июнь будут перечислены 4 июля, поскольку 5 июля — выходной день. Работающие родители получат ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за июнь 8 июля.

Пенсии за июль 2025 года в Тульской области будут перечислены региональным Отделением СФР на банковские счета пенсионеров 7 июля, 11 июля досрочно за 12 число, и 21 июля.

Важно! Выплаты могут поступать в течение всего дня. Если деньги не поступили на счет утром, то нужно дождаться средств до окончания дня. Тулякам, которые получают пенсии и пособия через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с графиком Почты России с 5 по 24 июля.

По вопросам поступления выплат жители области могут обратиться к специалистам Отделения Соцфонда России по Тульской области по номеру единого контакт-центра +7(800)100-00-01.