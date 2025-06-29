В Тургенево прошел праздник «Песни Бежина луга»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

28 июня в селе Тургенево Чернского района, на малой родине писателя И. С. Тургенева, состоялся фестиваль «Песни Бежина луга».

Как отметила заместитель министра культуры и туризма Тульской области Ирина Иванова, губернатор Дмитрий Миляев уделяет особое внимание развитию малых городов и исторических поселений региона.

— Культурно-просветительский проект «Музейное лето в Туле» и фестиваль «Песни Бежина луга», популяризирующий творчество нашего земляка, классика русской литературы И. С. Тургенева, направлены на сохранение и укрепление традиционных ценностей общества. В его произведениях заложены те самые нравственные ориентиры гражданского и патриотичного отношения к Родине, которые передаются из поколения в поколение, формируют культурную идентичность россиян.

Фестиваль уже давно стал визитной карточкой как Чернского района, так и села Тургенево. А мероприятия «Музейного лета» с каждым годом привлекают в самые отдаленные уголки нашего региона все большее число туляков и туристов, — сказала Ирина Иванова.

Гости литературно-песенного праздника побывали на «Веранде», где им представили театрализованный эпизод, погружающий в мир дворянской усадьбы. Зрители познакомились с традициями гостеприимства, салонными играми XIX века, отведали чая из жарового самовара, разучили падеграс и послушали фрагменты произведений классика.

В «Музыкальном салоне» посетители мероприятия насладились произведениями композиторов этой эпохи в исполнении симфонического оркестра Новомосковского музыкального колледжа им. М. И. Глинки, оркестра русских народных инструментов «Тула» Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского.

Любители народного творчества могли отдохнуть на площадке «Покос». Театрализованный эпизод «Сенокосная пора» и программа «Звонкоголосое раздолье» наполнили атмосферой единения с природой и пряными ароматами разнотравья, представив песни под гармонь в исполнении творческих коллективов Тульской области.

На квесте «Палитра образов и звуков», посвященном жизни и творчеству писателя, участники узнали уникальные факты о дворянских усадьбах и быте русской деревни. Маршрут пролегал по 7 станциям: «Прихожая», «Веранда», «Библиотека», «Ромашковая поляна», «Оберег», «Летние игры» и «Охотничий двор».

В музее-заповеднике «Бежин луг» работали торговые ряды, фотозоны, шахматный клуб, прошли интерактивные программы. На экскурсиях представили театрализованные зарисовки по мотивам произведений, а на мастер-классах расписали фигурки «Муму» и «Воробья».