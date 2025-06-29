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Более 5000 выпускников Тульской области получили аттестаты
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Более 5000 выпускников Тульской области получили аттестаты

800 из них претендуют на получение медали «За особые успехи в учении» I степени.

28 июня в школах Тульской области прошли выпускные вечера. В этом году в регионе более 5000 выпускников школ получили аттестаты, 800 из них претендуют на получение медали «За особые успехи в учении» I степени, порядка 470 — II степени.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова поздравила с окончанием школы первых выпускников Центра поддержки одаренных детей «Созвездие». Она зачитала приветственный адрес от губернатора Тульской области Дмитрия Миляева.

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— Настало время сделать осознанный, взвешенный шаг во взрослую жизнь. Будьте смелыми и честными, ставьте перед собой сложные амбициозные задачи. Вы доказали, что не боитесь трудностей и преград. Пробуйте новое, экспериментируйте, ищите нестандартные решения и идите вперед, не останавливаясь на достигнутом!

Любознательная, пытливая, горячая сердцем молодежь очень нужна нашей стране и региону. Вам строить будущее на тульской земле!
Не забывайте учителей и наставников. Они направляли вас, вдохновляли, вложили в вас частичку своей души, — говорится в поздравлении.

Ольга Гремякова вручила аттестаты и медали «За особые успехи в учении» 9 выпускникам: трое получили медаль 1-й степени, шестеро — медаль 2-й степени.

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В Центре поддержки одаренных детей «Созвездие», построенном в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко и открытом в 2023 году, завершили обучение 35 одиннадцатиклассников. Среди них — стобалльники, призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, победители и призеры Всероссийской олимпиады по экономике и предпринимательству, Всероссийской Толстовской олимпиады по обществознанию, международного Менделеевского конкурса по химии, отраслевой физико-математической олимпиады «Росатом» и ряда региональных конкурсов и олимпиад.

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