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Никакой аномальной жары: синоптики сделали прогноз на июль
Фото Алексея Пирязева.

Никакой аномальной жары: синоптики сделали прогноз на июль

Второй летний месяц будет тоже неоднозначным.

В середине лета температурный режим на Русской равнине окажется довольно контрастным. Так, на юге и западе региона средние показания термометров будут на 1−2° выше нормы. А в северных и восточных районах будет преобладать более прохладна погода. 

Центральной России в середине лета достанется и прохлада, и жара.

— На старте июль ещё будет поддерживать погодный тренд июня, и средняя температура ожидается немного ниже нормы. К середине месяца уже возобладают тёплые погодные процессы, так что регион ждёт умеренная жара, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

Финал июля окажется холодным — показания термометров опустятся ниже многолетних значений.

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Фотограф:
сегодня, в 18:55 +1
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