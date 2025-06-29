Никакой аномальной жары: синоптики сделали прогноз на июль

Фото Алексея Пирязева.

Второй летний месяц будет тоже неоднозначным.

В середине лета температурный режим на Русской равнине окажется довольно контрастным. Так, на юге и западе региона средние показания термометров будут на 1−2° выше нормы. А в северных и восточных районах будет преобладать более прохладна погода.

Центральной России в середине лета достанется и прохлада, и жара.

— На старте июль ещё будет поддерживать погодный тренд июня, и средняя температура ожидается немного ниже нормы. К середине месяца уже возобладают тёплые погодные процессы, так что регион ждёт умеренная жара, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

Финал июля окажется холодным — показания термометров опустятся ниже многолетних значений.