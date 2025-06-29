Сильный ветер, ливни и гроза: в Туле объявлено метеопредупреждение

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 00.00 30 июня до конца суток 1 июля в регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза.
Порывы западного, северо-западного ветра могут достигнуть 14-19 м/с.
МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения. При грозе:
- по возможности не выходите из дома;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор;
- не оставляйте детей без присмотра.
При порывистом ветре:
- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».