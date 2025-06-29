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Сильный ветер, ливни и гроза: в Туле объявлено метеопредупреждение
Фото Алексея Пирязева.

Сильный ветер, ливни и гроза: в Туле объявлено метеопредупреждение

В регионе ожидается непогода.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 00.00 30 июня до конца суток 1 июля в регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза.

Порывы западного, северо-западного ветра могут достигнуть 14-19 м/с.

МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения. При грозе:

  • по возможности не выходите из дома;
  • держитесь подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор;
  • не оставляйте детей без присмотра.

При порывистом ветре:

  • машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».

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Фотограф:
сегодня, в 19:05 +2
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