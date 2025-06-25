Усадьба Федяшево приглашает туляков на музыкальные вечера

Фото пресс-службы некоммерческого партнёрства «Русская усадьба»

Они проходят по субботам с 17 до 19 часов. Вход свободный.

В Федяшево стартовал сезон музыкальных вечеров. Открыла проект кавер-группа «Сны уставших детей». Гости вечера, приехавшие из Москвы, Тулы и Ясногорска не смогли усидеть на месте — танцевали, подпевали артистам и не хотели их отпускать.

О группе рассказал её создатель, бас-гитарист Иван Козлов: «Наш коллектив появился в начале этого года. Мы только начинаем свою творческую деятельность. В планах — поехать в тур по России, записать свой сольный альбом и выступать на самых крупных площадках нашей страны».

Каждую субботу в усадьбе на фоне колоритных руин главного дома с 17.00 до 19.00 будет звучать музыка, а гостями станут различные музыкальные коллективы и индивидуальные исполнители. В планах организаторов — сделать усадьбу культурным центром, где все желающие смогут посетить бесплатный концерт под открытым небом, прогуляться по старинной усадьбе, подышать свежим воздухом и приобщиться к истории.

Уже в эту субботу, 28 июня, гостей Федяшево ждёт новое выступление: творческий дуэт Ирины Пшиченко и Валерия Трубина исполнит джазовые композиции и всеми любимые ретрохиты.