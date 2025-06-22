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В Туле прошла акция «Свеча памяти». Фоторепортаж Myslo
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле прошла акция «Свеча памяти». Фоторепортаж Myslo

22 июня в России памятная дата – День памяти и скорби.

В этот день народы России вспоминают своих соотечественников, которые ценой жизни отстояли Победу. В Тульской области проходят мероприятия, посвященные 84-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.

В ночь с 21 на 22 июня в Туле прошло шествие, которое прошло от сквера 80-летия обороны Тулы до площади Победы и завершилось митингом. Активисты молодежных организаций, руководство области и города, депутаты, представители общественности, жители региона и гости областной столицы зажгли 1418 свечей на арт-объекте, символизирующем количество дней войны 1941–1945 гг. 

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Цель акции — сохранение исторической памяти о Победе нашего народа, сохранение преемственности поколений.

«Свеча памяти» также прошла во всех районах области. Участники акции собрались у памятных мест, воинских мемориалов и на центральных улицах населенных пунктов, зажгли свечи и возложили цветы к мемориалам Великой Отечественной войны в память о погибших героях.

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Акция также проводится в онлайн-формате. Чтобы принять в ней участие, необходимо пройти по ссылке деньпамяти.рф и на основной странице сайта нажать кнопку «Зажечь свечу памяти». Также в эти дни жители региона могут разместить в соцсетях аватарки с горящей свечой.

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