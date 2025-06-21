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Деловая программа ПМЭФ-2025: пленарное заседание

Деловая программа ПМЭФ-2025: пленарное заседание

ПМЭФ-2025 завершил основную часть деловой программы пленарным заседанием с участием глав и представителей государств.

В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума обсуждались ключевые вопросы развития российской экономики в условиях глобальных вызовов, перспективы международного сотрудничества и стратегические направления развития промышленности.

— Убедился, что наша стратегия развития всецело отвечает промышленным приоритетам России, которые обозначил Владимир Владимирович. Ключевая задача на год — сбалансированный рост, стимулирование инвестиций и модернизации производств в регионах присутствия. Будем работать, — прокомментировал председатель совета директоров Группы компаний «Полипласт» Александр Шамсутдинов по итогам заседания.

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