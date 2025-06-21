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Отбой ракетной опасности в Тульской области

Отбой ракетной опасности в Тульской области

Об этом сообщило Министерство по региональной безопасности.

В Тульской области снята ракетная опасность. Режим действовал с 13.05 20 июня.

Покиньте места укрытий. Будьте бдительны и готовы к возможному повторению сигналов оповещения. Единый номер вызова экстренных служб: 112.

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Автор:
сегодня, в 14:57 +1
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