Отбой ракетной опасности в Тульской области

В Тульской области снята ракетная опасность. Режим действовал с 13.05 20 июня.
Покиньте места укрытий. Будьте бдительны и готовы к возможному повторению сигналов оповещения. Единый номер вызова экстренных служб: 112.
Об этом сообщило Министерство по региональной безопасности.
В Тульской области снята ракетная опасность. Режим действовал с 13.05 20 июня.
Покиньте места укрытий. Будьте бдительны и готовы к возможному повторению сигналов оповещения. Единый номер вызова экстренных служб: 112.
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