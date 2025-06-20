  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле пройдет световое шоу «Свет Победы» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле пройдет световое шоу «Свет Победы»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле пройдет световое шоу «Свет Победы»

Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби.

Тула станет одним из четырех городов-героев России, где пройдет световое шоу. 21 июня с 21.00 будет организовано мультимедийное представление. На здании по адресу ул. 9 Мая, 1 зрители смогут увидеть проекции, рассказывающие о Великой Отечественной войне и вкладе Тулы в общую Победу.

По словам организаторов, световые инсталляции — это современный способ сохранить память и передать историю молодому поколению. Каждый должен знать о вкладе нашего города в Великую Победу.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, световое шоу наряду с Тулой запланировано в Смоленске, Новосибирске и Хабаровске.

Какие еще мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, пройдут в областной столице, читайте по ссылке.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:01 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
День памяти и скорби
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев презентовал Геннадию Зюганову стенд Тульской области
Дмитрий Миляев презентовал Геннадию Зюганову стенд Тульской области
Семь тульских выпускников сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов
Семь тульских выпускников сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.