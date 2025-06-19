В Туле пройдет акция «Огненные картины войны»

Фото Дмитрия Чербы.

В Тульской области пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, приуроченные к 84-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.

19 июня в 17.00 на площади Победы в Туле пройдет передача частицы пламени Вечного огня. 21 июня волонтеры, общественники и все желающие смогут зажечь свечи в рамках акции «Огненные картины». С 21.00 до 23.00 пройдет световое шоу «Свет Победы», которое будет организовано только в четырех городах-героях. На здании по адресу ул. 9 Мая, 1 зрители смогут увидеть проекции, рассказывающие о Великой Отечественной войне и вкладе Тулы в общую Победу.

В ночь на 22 июня пройдет шествие, которое начнется в три часа ночи от сквера 80-летия обороны Тулы до площади Победы и завершится митингом. В конце мероприятия зажгут 1418 свечей на арт-объекте, символизирующем число дней войны 1941–1945 гг. В мероприятии примут участие активисты молодежных организаций, руководство города и области, а также депутаты и представители общественности.

22 июня на площади Победы пройдет возложение цветов, а в 12.15 состоится Всероссийская минута молчания.

Памятные мероприятия также будут организованы во всех районах области.

22 июня в 12.00 в Белеве пройдет церемония перезахоронения останков защитников Отечества, погибших в годы ВОВ.

Также все жители региона в эти дни смогут разместить в соцсетях аватарки с горящей свечой и поучаствовать в онлайн-акции «Свеча Памяти».