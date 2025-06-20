Туляк сел за то, что делился с женой детским порно

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Во вторник, 10 июня, Богородицкий межрайонный суд приговорил жителя Тульской области к 1,5 года лишения свободы за распространение порнографии с несовершеннолетними (п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ). Мужчина отправил жене несколько видео.

Женщина агрессивно отреагировала на присланный первоначально ролик и требовала, чтобы муж больше не присылал ей подобного. Тогда супруг отправил жене еще несколько видео, чтобы разозлить ее.

О переписке стало известно в ходе проведения сотрудниками ФСБ и МВД оперативно-розыскных мероприятий по выявлению нелегальных мигрантов.