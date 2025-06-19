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Дети из тульских многодетных семей смогут получить высшее образование бесплатно
Фото Дмитрия Дзюбина.

Дети из тульских многодетных семей смогут получить высшее образование бесплатно

Меры поддержки коснутся и многодетных родителей-студентов.

Сегодня, 19 июня, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что внес изменения в указ о мерах социальной поддержки многодетных семей.

Согласно нововведениям, для детей из таких семей предусмотрена 50% компенсация затрат на обучение при поступлении в 2025 году в ВУЗы, с которыми региональное правительство заключит соглашение о сотрудничестве.

Учебные заведения со своей стороны предусмотрят квоту на прием и аналогичную скидку на платное обучение.

Меры поддержки коснутся также тульских многодетных родителей-студентов, получающих первое высшее образование очно в государственных ВУЗах и их филиалах в Тульской области на коммерческой основе или поступивших в 2025–2026 годах. С 1 сентября им будут компенсировать полную стоимость обучения.

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сегодня, в 11:14 +1
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