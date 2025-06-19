Тульская область подписала соглашения о сотрудничестве с Федерациями дзюдо и самбо

Соглашение предусматривает развитие дзюдо в Тульской области. Документ подписали губернатор Дмитрий Миляев и президент федерации дзюдо Сергей Соловейчик.

Дмитрий Миляев отметил, что соглашение — часть федерального проекта «Выбор сильных», который направлен на поддержку и развитие спорта. Тульская область активно участвует в этой программе и вносит свой вклад в укрепление спортивного потенциала России.

— Вопросам спорта сегодня уделяется огромное внимание. В Тульской области делается многое для того, чтобы большее количество людей занимались физкультурой и спортом. Дзюдо — это спорт сильных, уверенных в себе людей, которые в борьбе закаляют свой характер. В Тульской области он пользуется популярностью. Убежден, что подписанное сегодня с Федерацией соглашение даст дополнительный стимул развитию этого спорта, а также будет способствовать развитию и самой инфраструктуры. Будем двигаться вперед! — подчеркнул губернатор.

Также на ПМЭФ достигнуто соглашение о сотрудничестве с Национальным центром исторической памяти при Президенте РФ. Губернатор Дмитрий Миляев и руководитель центра Елена Малышева подписали соглашение. Документ предполагает совместную работу правительства региона и Центра по сохранению исторического наследия Тульской области.

— Нас с Национальным центром связывают добрые взаимоотношения. Мы реализуем совместные проекты. Тула является активным участником проекта «Без срока давности». Вопрос исторической памяти, безусловно, важен для всей страны. В истории России — наша сила. Каждый туляк к вопросу сохранения исторической памяти относится с особой чуткостью. Убежден, что соглашение, которое мы с вами сегодня подписали, даст дополнительный виток развитию наших дружеских отношений и сотрудничества, — отметил Дмитрий Миляев.

Также на ПМЭA заключено соглашение с Всероссийской федерацией самбо. Документ подписали губернатор Дмитрий Миляев и президент федерации Сергей Елисеев. Соглашение направлено на развитие и популяризацию самбо в Тульской области. В частности, на реализацию проекта «Самбо в школу».

— Проект «Самбо в школу» мы продвигаем по всей стране. Сегодня около трех тысяч школ общеобразовательных вошли в проект. Около миллиона школьников занимаются приемами самообороны. Подписанное соглашение даст возможность нам активно продвигать самбо в Тульской области, — отметил Сергей Елисеев.