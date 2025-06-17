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Где в Туле не будет электроэнергии 18 июня

Где в Туле не будет электроэнергии 18 июня

Публикуем список адресов.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. 2-я Трубная, 5, 6, 7, 7-а, 7-б, 9,
  • ул. Физкультурная, 1-13 (нечётн.), 2, 4, 5-а, 6, 10, 13-а,
  • ул. 1-я Трубная, 2-10 (чётн.), 10-а, 11,
  • ул. Болдина, 43, 45,
  • ул. Лермонтова, 3-13 (нечётн.), 4-14 (чётн.),
  • ул. Короленко, 24-30 (чётн.), 29,
  • ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.), 47-а, 47-б, 49-а,
  • ул. Привокзальная, 44-66 (чётн.), 36, 38, 40, 50-а, 52-а, 66-а,
  • ул. Н. Краснослободская, 37-45 (нечётн.), 40-52 (чётн.), 37-б, 46-а, 48-а,
  • ул. Б. Кулига, 2-56 (чётн.), 3-69 (нечётн.), 2-а, 14-а, 28-а,
  • ул. Ликбеза, 6,
  • СНТ «Волна», ул. Скуратовская, 89-в,
  • СНТ-3 УВД, ул. Киреевская, 9,
  • ул. Комсомольская, 54,
  • ул. Болдина, 3-а, 1, 3, 5, 7, 8, 4, 2, 6,
  • ул. Демонстрации, 197-а,
  • ул. Машинистов, 3, 5, 1, 12-36 (чётн.), 9-33 (нечётн.),
  • ул. Костычева, 5, 12 к. 1, 12 к. 2, 14, 8, 10, 16, 18,
  • ул. Свободы, 37 к. 1, 2, 3, 35, 33, 33-в, 39, 36-48 (чётн.),
  • ул. Гоголевская, 57.

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