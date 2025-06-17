В Туле выбрали лучшего токаря региона

Участниками стали 10 мастеров с ведущих предприятий Тульской области. Заводчане продемонстрировали знания в области технологии производства, техники безопасности, умение читать и применять чертежи, эскизы, технологические карты.
А в ходе практического этапа на основании выданного чертежа за полтора часа изготовили деталь на токарно-винторезном станке. По сумме баллов места распределились следующим образом:
- 1 место — «Туламашзавод»,
- 2 место — «Сплав»,
- 3 место — «КБП»,
Федеральный этап конкурса пройдёт в Смоленске.