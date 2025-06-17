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В Туле выбрали лучшего токаря региона
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Туле выбрали лучшего токаря региона

В учебном центре «Туламашзавода» завершился областной этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Токарь».

Участниками стали 10 мастеров с ведущих предприятий Тульской области. Заводчане продемонстрировали знания в области технологии производства, техники безопасности, умение читать и применять чертежи, эскизы, технологические карты.

А в ходе практического этапа на основании выданного чертежа за полтора часа изготовили деталь на токарно-винторезном станке. По сумме баллов места распределились следующим образом:

  • 1 место — «Туламашзавод»,
  • 2 место — «Сплав»,
  • 3 место — «КБП»,

Федеральный этап конкурса пройдёт в Смоленске.

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