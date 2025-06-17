В Туле выбрали лучшего токаря региона

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В учебном центре «Туламашзавода» завершился областной этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Токарь».

Участниками стали 10 мастеров с ведущих предприятий Тульской области. Заводчане продемонстрировали знания в области технологии производства, техники безопасности, умение читать и применять чертежи, эскизы, технологические карты.

А в ходе практического этапа на основании выданного чертежа за полтора часа изготовили деталь на токарно-винторезном станке. По сумме баллов места распределились следующим образом:

1 место — «Туламашзавод»,

2 место — «Сплав»,

3 место — «КБП»,

Федеральный этап конкурса пройдёт в Смоленске.