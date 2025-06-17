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Тульские выпускники могут проверить результаты ЕГЭ в «Арсенале услуг»
Фото Дмитрия Дзюбина

Тульские выпускники могут проверить результаты ЕГЭ в «Арсенале услуг»

Там уже доступны итоговые баллы испытаний по двум основным предметам.

В мобильном приложении «Арсенал услуг» выпускники из Тульской области смогут узнать результаты сдачи единого государственного экзамена. Баллы по русскому языку и математике уже доступны для просмотра.

Минцифры Тульской области уточняет, что результаты публикуют в течение 10 дней после сдачи экзамена, но иногда проверка работ может длиться до 14 дней. Ожидаемые даты публикации результатов по остальным предметам:

  • 18 июня — обществознание, физика,
  • 19 июня — биология, география,
  • 23 июня — иностранные языки, информатика,
  • после 27 июня — экзамены, сданные в резервные дни.

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Фотограф:
вчера, в 21:21 0
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