Тульские выпускники могут проверить результаты ЕГЭ в «Арсенале услуг»

В мобильном приложении «Арсенал услуг» выпускники из Тульской области смогут узнать результаты сдачи единого государственного экзамена. Баллы по русскому языку и математике уже доступны для просмотра.
Минцифры Тульской области уточняет, что результаты публикуют в течение 10 дней после сдачи экзамена, но иногда проверка работ может длиться до 14 дней. Ожидаемые даты публикации результатов по остальным предметам:
- 18 июня — обществознание, физика,
- 19 июня — биология, география,
- 23 июня — иностранные языки, информатика,
- после 27 июня — экзамены, сданные в резервные дни.