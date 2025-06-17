Тульские выпускники могут проверить результаты ЕГЭ в «Арсенале услуг»

Фото Дмитрия Дзюбина

Там уже доступны итоговые баллы испытаний по двум основным предметам.

В мобильном приложении «Арсенал услуг» выпускники из Тульской области смогут узнать результаты сдачи единого государственного экзамена. Баллы по русскому языку и математике уже доступны для просмотра.

Минцифры Тульской области уточняет, что результаты публикуют в течение 10 дней после сдачи экзамена, но иногда проверка работ может длиться до 14 дней. Ожидаемые даты публикации результатов по остальным предметам: