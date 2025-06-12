Губернатор вручил паспорта юным тулякам

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

12 июня в Музее оружия губернатор Дмитрий Миляев в торжественной обстановке вручил паспорта 25 тульским школьникам. Церемония вручения была приурочена к празднованию Дня России.

— Символично, что именно сегодня в торжественной обстановке вы получите самый важный документ гражданина Российской Федерации. Паспорт наделяет вас не только правами, но и серьезными обязанностями перед родными и близкими, перед обществом и всем государством.

В этом зале Первые — отличники в учебе, спорте, культуре. Те, кто занимает активную жизненную позицию, является добровольцем, участвует в деятельности патриотических организаций.

Вы не просто представляете свою школу, секцию, кружок, общественную организацию. Многие из вас сегодня своими победами и достижениями прославляют Тульскую область и нашу страну. Вы — часть большого, великого, мощного государства, сила которого — в единстве. Желаю вам гордо и с честью нести звание гражданина Российской Федерации! — сказал Дмитрий Миляев.

Глава региона поздравил ребят и отметил, что сегодня — одно из первых серьезных событий в их жизни.

— Россия — это огромная страна, и страна при этом безграничных возможностей. Вы можете добиться успеха на любом выбранном вами пути. Самое главное — быть верными себе, стараться, не отступать и всегда двигаться вперед! Мы часто говорим о том, что за молодыми будущее. Может быть, эта фраза очень распространенная, но это действительно так. Вы будете шагать по жизни, и вместе с вами будет шагать и развиваться наша страна. Будущее России, безусловно, в ваших руках! Именно от вас зависит, какой будет наша страна спустя годы! — сказал губернатор.

Вручение паспортов прошло в рамках Всероссийского проекта «Мы — граждане России!», который организован Движением Первых. Также церемонии пройдут во всех муниципальных образованиях Тульской области. Главы администраций вручат главный документ гражданина РФ 300 юным жителям региона.