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На Тулу обрушатся сильные дожди и гроза
Фото Алексея Пирязева.

На Тулу обрушатся сильные дожди и гроза

Также в регионе ожидается сильный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 июня с 18.00 до 21.00 13 июня в регионе ожидаются дожди, местами сильные, грозы. Порывы ветра могут составить 12-17 м/с.

МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения. При грозе:

  • по возможности не выходите из дома;
  • держитесь подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор;
  • не оставляйте детей без присмотра.

При порывистом ветре:

  • машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».

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сегодня, в 13:05 +1
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