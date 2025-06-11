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В Тульской области выберут лучшего зоотехника
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области выберут лучшего зоотехника

Победитель представит регион на федеральном уровне и поборется за главный приз в 1 млн рублей.

27 июня на базе на базе АО «Заря» им. А. Ф. Попова в Киреевском районе пройдет региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Зоотехник».

Принять участие в конкурсе смогут специалисты со стажем работы по профессии не менее трех лет, работающие в агропромышленном комплексе Тульской области в отрасли животноводства, в хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность по разведению молочного крупного рогатого скота.

Конкурс включает три этапа: проверку теоретических знаний, оценку сельскохозяйственных животных, правильность ведения первичного учета.

Победитель регионального этапа представит Тульскую область на федеральном уровне и поборется за главный приз в 1 млн рублей.

Заместитель председателя правительства Тульской области — министр сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Алексей Степин отметил:

— Зоотехник — один из ключевых специалистов на ферме. От его работы напрямую зависят здоровье и продуктивность поголовья хозяйства, количество и объемы производимой продукции. Для того, чтобы работать зоотехником, нужно обладать обширными знаниями и практическими навыками. Конкурс «Лучший по профессии» нацелен в первую очередь на повышение престижа этой специальности.

Документы для участия в региональном этапе конкурса предоставляются в электронном виде через платформу «Работа в России». Регистрация участников завершится 22 июня.

Контактное лицо по вопросам участия в конкурсе: Сергей Викторович Пурдин, +7(4872)24-51-04 (доб. 30-11), [email protected].

Дополнительную информацию можно получить в министерстве сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области по телефону (84872) 24-51-89 (доп. 37-16).

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сегодня, в 14:11 +1
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