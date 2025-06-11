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Как изменятся тарифы на коммуналку с 1 июля
Фото Дмитрия Дзюбина.

Как изменятся тарифы на коммуналку с 1 июля

С 1 июля в России резко повысятся тарифы на коммунальные услуги – в среднем на 12%, а в некоторых регионах – почти на 21%.

Власти объясняют рост цен высокой инфляцией, удорожанием газа и электричества, увеличением затрат на вывоз мусора и срочной необходимостью обновлять изношенные сети.

Хотя ещё два года назад Минэкономразвития обещало, что рост тарифов в 2025 году не превысит 5,7%. 

Комитет по тарифам Тульской области утвердил обновленные тарифы. Они начнут применяться с 1 июля 2025 года.

Электричество 

  • Городские жители, в домах которых установлены газовые плиты, заплатят 6,73 руб. за каждый кВт/ч (сейчас – 5,98 руб., рост – 12,5%). Тарифы для потребителей с двухфазным счетчиком: 4,7 руб. – ночью, 7,7 руб. – днем. Такие данные опубликованы на сайте «ТНС-Энерго».
  • В сельской местности для абонентов «ТНС-Энерго» один кВт/ч будет стоить 4,71 руб. при одноставочном тарифе (сейчас – 4,19 руб.). Столько же заплатят и городские жители, дома которых оборудованы электроплитами и электроотопительными установками.

 
Газ 

Для населения газ будет стоить 8468 руб. 33 коп. за 1000 м3 с учетом НДС. На данный момент тариф составляет 7674 руб. 41 коп.

Холодная вода 

Новые цифры на холодную воду будут действовать до конца года – до 31 декабря 2025 года включительно.
Для юридических лиц (нежилые помещения):

  • за услуги водоснабжения – 37,15 руб. за 1 м3, без учета НДС;
  • за услуги водоотведения – 19,23 руб. за 1 м3, без учета НДС.

Для физических лиц (жилые помещения):

  • за услуги водоснабжения – 44,58 руб. за 1 м3 (сейчас – 38,78 руб.) – это плюс 14,9%;
  • за услуги водоотведения – 23,08 руб. за 1 м3 (21,6 руб.).

Горячая вода и отопление

  • Тариф на горячую воду состоит из двух компонентов – холодной воды и энергии для ее нагревания.
  • Для «Тулатеплосети» тариф на горячую воду составит: кубометр воды – 44,58 руб., тепловая энергия –  3544,24 руб. (сейчас – 3082,01 руб.) за Гкал.
  • Отопление («Тулатеплосеть») – 3544,24 руб. за Гкал.

Вывоз мусора

  • ООО «Хартия» – 796,8 руб. (сейчас – 698,92 руб.)
  • ООО «МСК-НТ» – 947,65 руб. (сейчас – 831,27 руб.)

Ресурсоснабжающие организации рекомендуют тулякам внимательно подойти к передаче показаний счетчиков и сделать это своевременно.

Капитальный ремонт

Неизменным в этом году останется только размер взносов на капремонт: 

  • 12,22 руб. за квадратный метр общей площади помещения – для домов до двух этажей;
  • 12,29 руб. за квадратный метр общей площади помещения – для домов от трех до пяти этажей;
  • 12,42 руб. за квадратный метр общей площади помещения – для домов от шести этажей и выше;
  • 12,09 руб. за квадратный метр общей площади помещения – для домов любой этажности, являющихся объектами культурного наследия.

Квитанции с начислениями по новым тарифам туляки получат за потребленные в июле коммунальные ресурсы.

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сегодня, в 13:40 −6
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