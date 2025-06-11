Как изменятся тарифы на коммуналку с 1 июля

Власти объясняют рост цен высокой инфляцией, удорожанием газа и электричества, увеличением затрат на вывоз мусора и срочной необходимостью обновлять изношенные сети.
Хотя ещё два года назад Минэкономразвития обещало, что рост тарифов в 2025 году не превысит 5,7%.
Комитет по тарифам Тульской области утвердил обновленные тарифы. Они начнут применяться с 1 июля 2025 года.
Электричество
- Городские жители, в домах которых установлены газовые плиты, заплатят 6,73 руб. за каждый кВт/ч (сейчас – 5,98 руб., рост – 12,5%). Тарифы для потребителей с двухфазным счетчиком: 4,7 руб. – ночью, 7,7 руб. – днем. Такие данные опубликованы на сайте «ТНС-Энерго».
- В сельской местности для абонентов «ТНС-Энерго» один кВт/ч будет стоить 4,71 руб. при одноставочном тарифе (сейчас – 4,19 руб.). Столько же заплатят и городские жители, дома которых оборудованы электроплитами и электроотопительными установками.
Газ
Для населения газ будет стоить 8468 руб. 33 коп. за 1000 м3 с учетом НДС. На данный момент тариф составляет 7674 руб. 41 коп.
Холодная вода
Новые цифры на холодную воду будут действовать до конца года – до 31 декабря 2025 года включительно.
Для юридических лиц (нежилые помещения):
- за услуги водоснабжения – 37,15 руб. за 1 м3, без учета НДС;
- за услуги водоотведения – 19,23 руб. за 1 м3, без учета НДС.
Для физических лиц (жилые помещения):
- за услуги водоснабжения – 44,58 руб. за 1 м3 (сейчас – 38,78 руб.) – это плюс 14,9%;
- за услуги водоотведения – 23,08 руб. за 1 м3 (21,6 руб.).
Горячая вода и отопление
- Тариф на горячую воду состоит из двух компонентов – холодной воды и энергии для ее нагревания.
- Для «Тулатеплосети» тариф на горячую воду составит: кубометр воды – 44,58 руб., тепловая энергия – 3544,24 руб. (сейчас – 3082,01 руб.) за Гкал.
- Отопление («Тулатеплосеть») – 3544,24 руб. за Гкал.
Вывоз мусора
- ООО «Хартия» – 796,8 руб. (сейчас – 698,92 руб.)
- ООО «МСК-НТ» – 947,65 руб. (сейчас – 831,27 руб.)
Ресурсоснабжающие организации рекомендуют тулякам внимательно подойти к передаче показаний счетчиков и сделать это своевременно.
Капитальный ремонт
Неизменным в этом году останется только размер взносов на капремонт:
- 12,22 руб. за квадратный метр общей площади помещения – для домов до двух этажей;
- 12,29 руб. за квадратный метр общей площади помещения – для домов от трех до пяти этажей;
- 12,42 руб. за квадратный метр общей площади помещения – для домов от шести этажей и выше;
- 12,09 руб. за квадратный метр общей площади помещения – для домов любой этажности, являющихся объектами культурного наследия.
Квитанции с начислениями по новым тарифам туляки получат за потребленные в июле коммунальные ресурсы.