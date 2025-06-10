Заболеваемость клещевым боррелиозом в Тульской области выросла на 49% за год

Тульская область считается зоной риска по заболеванию иксодовым клещевым боррелиозом. В 2024 году в регионе зарегистрировано 72 случая заражения, что составляет 4,86 случая на каждые 100 тысяч жителей, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
Это на 49% больше, чем годом ранее, когда число зарегистрированных больных составило 48 человек (соответствующий показатель — 3,24 случая на 100 тысяч населения).
Симптомы заболевания включают следующие проявления:
- повышение температуры тела,
- головная боль,
- усталость и слабость,
- скованность мышц шеи,
- тошнота и рвота.
Одним из характерных симптомов болезни является появление специфической кожной сыпи, проявляющейся в виде расширяющегося красного пятна — мигрирующей эритемы.