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Заболеваемость клещевым боррелиозом в Тульской области выросла на 49% за год
Фото Алексея Пирязева.

Заболеваемость клещевым боррелиозом в Тульской области выросла на 49% за год

Роспотребнадзор просит быть бдительными и соблюдать меры профилактики.

Тульская область считается зоной риска по заболеванию иксодовым клещевым боррелиозом. В 2024 году в регионе зарегистрировано 72 случая заражения, что составляет 4,86 случая на каждые 100 тысяч жителей, рассказали в региональном Роспотребнадзоре. 

Это на 49% больше, чем годом ранее, когда число зарегистрированных больных составило 48 человек (соответствующий показатель — 3,24 случая на 100 тысяч населения).

Симптомы заболевания включают следующие проявления:

  • повышение температуры тела,
  • головная боль,
  • усталость и слабость,
  • скованность мышц шеи,
  • тошнота и рвота.

Одним из характерных симптомов болезни является появление специфической кожной сыпи, проявляющейся в виде расширяющегося красного пятна — мигрирующей эритемы.

 

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Фотограф:
сегодня, в 13:02 0
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