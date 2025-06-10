Больше 90% туляков записываются к врачам онлайн

Фото министерства здравоохранения Тульской области.

Жители Тульской области предпочитают удалённую запись к врачу: более 90% обращений проходит онлайн. Более половины всех звонков в кол-центр обрабатывает голосовой помощник, который заменяет работу 60 операторов. Также робот самостоятельно звонит и напоминает пациентам о предстоящем приеме у врача.

Все жители региона — пользователи Госуслуг — имеют круглосуточный доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете «Мое здоровье» портала Госуслуг и на сайте «Доктор 71». Не выходя из дома, они могут просматривать свои медицинские данные, результаты анализов, историю посещений и назначения, что снижает нагрузку на медицинские учреждения.

Кроме того, туляки могут получать рецепты в электронном виде, в том числе по льготному лекарственному обеспечению. В 2024 году специалисты выписали более 1,5 млн электронных рецептов. Для получения препарата в аптеке достаточно предъявить паспорт и СНИЛС.

Медицинские системы при помощи ИИ анализируют электронные медкарты по разным болезням и медицинские изображения (цифровые снимки флюорографии, маммографии, томографии). Так, в ходе исследования 160 тысяч таких снимков было выявлено 24 тысячи патологий. Это позволило врачам быстрее поставить диагноз и назначить лечение.

В декабре 2024 года Тульская область стала лауреатом национальной премии в области искусственного интеллекта по анализу медицинских карт.

В планах регионального минздрава до конца года внедрить возможность проведения телемедицинских консультаций через портал «Доктор 71», а также удаленно следить за состоянием родственника, находящегося в реанимации.

«Запланирован запуск сервиса дистанционного мониторинга пациентов путем анкетирования, что позволит врачу оперативно связываться с пациентом при ухудшении состояния, а также на основе обратной связи по итогам приема у специалистов формировать механизм постоянного улучшения качества оказания медицинской помощи», — отметили в ведомстве.