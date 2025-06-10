За учебный год в тульских школах нашли почти 300 кг просроченных продуктов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С начала учебного года, с сентября 2024-го и заканчивая маем 2025-го, специалисты Роспотребнадзора обследовали порядка 524 образовательных учреждений Тульской области. Во время рейдов особое внимание уделялось качеству горячего питания детей и соблюдению гигиенических стандартов на пищеблоках.

Специалисты проанализировали 2103 образца готовой пищи и продовольствия, проверив блюда и продукты на безопасность, наличие витаминов, температуру нагрева, калорийность и правильное соотношение ингредиентов.

Выяснилось, что пять образцов еды имели недостаточную энергетическую ценность, 28 — содержали опасные микроорганизмы, нарушая требования безопасности. Шесть видов молочных продуктов (масло, молоко, творог) не соответствовали нормам по химическому составу, еще столько же образцов молока и сметаны по микробиологическим показателям.

Помимо прочего, в школах выявлены многочисленные нарушения технологического процесса приготовления блюд, условия хранения оборудования и столовых приборов, правильность уборки помещений кухни и столовых, отбор и сохранение ежедневных проб приготовленной пищи.

По итогу проверок составлено почти 450 протоколов о нарушениях закона.

«С реализации снято 289 кг пищевой продукции по причине замечаний к маркировке пищевых продуктов, нарушений условий хранения и сроков годности пищевой продукции», — подчеркнули в региональном ведомстве.