Тулякам из-за жары бесплатно раздадут воду

Фото Алексея Пирязева.

В Туле из-за жары свыше 27 градусов будет организована раздача питьевой воды с 10.00 до 19.00 в точках по продаже кваса по следующим адресам:

Красноармейский проспект, д. 48, корп. 2

Кутузова, д. 13

Ложевая, д. 123

Марата, д. 26/ул. Плеханова

Красноармейский проспект, д. 17

Жаворонкова /Ф. Энгельса

Фрунзе, д.5

Октябрьская, д. 95

М. Горького, д. 14

Октябрьская, д. 9

Кауля, д. 45

Менделеевская (у входа в кремль)

Также дополнительно к этим точкам будет установлена ещё одна на пересечении пр. Ленина и ул. Советской.