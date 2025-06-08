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Тулякам из-за жары бесплатно раздадут воду
Фото Алексея Пирязева.

Тулякам из-за жары бесплатно раздадут воду

Публикуем список адресов.

В Туле из-за жары свыше 27 градусов будет организована раздача питьевой воды с 10.00 до 19.00 в точках по продаже кваса по следующим адресам:

  • Красноармейский проспект, д. 48, корп. 2
  • Кутузова, д. 13 
  • Ложевая, д. 123
  • Марата, д. 26/ул. Плеханова 
  • Красноармейский проспект, д. 17
  • Жаворонкова /Ф. Энгельса 
  • Фрунзе, д.5
  • Октябрьская, д. 95
  • М. Горького, д. 14
  • Октябрьская, д. 9
  • Кауля, д. 45
  • Менделеевская (у входа в кремль) 

Также дополнительно к этим точкам будет установлена ещё одна на пересечении пр. Ленина и ул. Советской.

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Фотограф:
сегодня, в 14:24 0
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