Тулякам из-за жары бесплатно раздадут воду

В Туле из-за жары свыше 27 градусов будет организована раздача питьевой воды с 10.00 до 19.00 в точках по продаже кваса по следующим адресам:
- Красноармейский проспект, д. 48, корп. 2
- Кутузова, д. 13
- Ложевая, д. 123
- Марата, д. 26/ул. Плеханова
- Красноармейский проспект, д. 17
- Жаворонкова /Ф. Энгельса
- Фрунзе, д.5
- Октябрьская, д. 95
- М. Горького, д. 14
- Октябрьская, д. 9
- Кауля, д. 45
- Менделеевская (у входа в кремль)
Также дополнительно к этим точкам будет установлена ещё одна на пересечении пр. Ленина и ул. Советской.