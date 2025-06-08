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«Ситуация находится под контролем»: Руслан Бутов о падении беспилотника на «Азот»

«Ситуация находится под контролем»: Руслан Бутов о падении беспилотника на «Азот»

Глава Новомосковска прокомментировал инцидент.

Напомним, сегодня ночью в результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском «Азоте». Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. 

 — Понимаю, что эта новость вызывает беспокойство и тревогу. Но хочу вас заверить, что ситуация находится под контролем. Горение ликвидировано. Все оперативные службы работают. Лично нахожусь на связи и контролирую ход работ. Прошу вас сохранять спокойствие и помнить о правилах безопасности при обнаружении обломков БПЛА, — подчеркнул в своем телеграм-канале Бутов. 

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