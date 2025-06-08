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Летний сезон в клубе «Грумант» открыли соревнованиями по выездке: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

Летний сезон в клубе «Грумант» открыли соревнованиями по выездке: фоторепортаж

Они пройдут до конца дня сегодня, 8 июня.

В конно-спортивном комплексе «Грумант» в эти выходные проходят региональные соревнования по выездке.

Участники продемонстрировали гармоничное развитие физических способностей лошадей. 

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сегодня, в 12:32 +3
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