Летний сезон в клубе «Грумант» открыли соревнованиями по выездке: фоторепортаж

В конно-спортивном комплексе «Грумант» в эти выходные проходят региональные соревнования по выездке.
Участники продемонстрировали гармоничное развитие физических способностей лошадей.
Смотрите фоторепортаж Myslo!
Они пройдут до конца дня сегодня, 8 июня.
В конно-спортивном комплексе «Грумант» в эти выходные проходят региональные соревнования по выездке.
Участники продемонстрировали гармоничное развитие физических способностей лошадей.
Смотрите фоторепортаж Myslo!
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен