Летний сезон в клубе «Грумант» открыли соревнованиями по выездке: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

Они пройдут до конца дня сегодня, 8 июня.

В конно-спортивном комплексе «Грумант» в эти выходные проходят региональные соревнования по выездке.

Участники продемонстрировали гармоничное развитие физических способностей лошадей.

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