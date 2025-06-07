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В Тульской области в дефиците продавцы, повара, врачи, главврачи и агрономы
фото с сайта ru.freepik.com

В Тульской области в дефиците продавцы, повара, врачи, главврачи и агрономы

Эти специальности оказались первой пятёрке

Сферами, где острее всего ощущается дефицит в области в начале года, являются розница — здесь всего 0,9 резюме на вакансию (индекс падает — в марте было 1,0), медицина — 1,7, продажи — 2,5, производство — 2,6, сфера гостеприимства — 2,7, строительство — 2,9, рабочий персонал и сельское хозяйство — по 3,2. 

 «Дефицит кадров в розничной торговле наблюдается в течение как минимум последних 5-6 лет, особенно сильным он был в прошлом году. В начале этого года в Тульской области по-прежнему отмечается кадровый голод в торговле, особенно среди вакансий товароведов, продавцов, поваров, пекарей и кондитеров, но отмечается и рост резюме (+13% май 2025 к маю 2024), а также снижение вакансий (-26% год к году)», - комментирует Марина Качанова, директор hh.ru ЦФО.

Эксперт отмечает, что если в 2023 и 2024 годах проблему дефицита часто решали значительным повышением зарплат, то сейчас ситуация не располагает к продолжению такой «зарплатной гонки». Финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны заемных средств, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы существенно замедлятся.

«Ситуация с дефицитом кадров в конкретных профессиям будет во многом определять тех, у кого продолжится рост. Сейчас это рабочие, производственные профессии — именно у них скорее всего будут темпы роста зарплат выше рынка и инфляции, а у массового персонала в торговле, логистике, сфере услуг — рост зарплат скорее будет на уровне или чуть выше инфляции», - пояснила Марина Качанова.

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