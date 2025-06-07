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На 101-м году жизни скончалась Почетный гражданин города-героя Тулы, ветеран ВОВ Зинаида Кистаева
Фото Максима Котенева.

На 101-м году жизни скончалась Почетный гражданин города-героя Тулы, ветеран ВОВ Зинаида Кистаева

Алексей Эрк и Илья Беспалов выразили соболезнования родным и близким ветерана.

Приводим полный текст соболезнования:

«Зинаида Михайловна принадлежала к славному поколению наших соотечественников, которые отстояли свободу и независимость Родины. Война началась в день ее 17-летия. Трудилась на патронном заводе, занималась проверкой и отбраковкой гильз. Там же закончила курсы сандружинниц. Ушла добровольцем на фронт в составе медсанбата 154-й стрелковой дивизии. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Польши, Берлинской операции. В послевоенные годы проводила большую краеведческую работу, внесла огромный вклад в сохранение самобытной истории и культуры тульского края и города-героя Тулы. До последних дней жизни оказывала помощь участникам спецоперации.

В наших сердцах Зинаида Михайловна навсегда останется примером истинного патриотизма, несгибаемой воли, самоотверженности и мужества. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память и низкий поклон за бессмертный подвиг во имя Отечества, мирный труд на благо родной земли!»

Зинаида Михайловна Кистаева прошла всю Великую Отечественную войну. 
Родилась 22 июня 1924 года. После войны уехала с супругом на его родину в Саратовскую область. Там родила двоих детей. Позже Зинаида Михайловна вернулась в Тулу. В 2014 году Myslo публиковал воспоминания Зинаиды Михайловны о том, как она раздавала тульские пряники раненым, почему ее чуть не выгнали с патронного завода и как она с друзьями защищала хлебозавод от воров.

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