Метеопредупреждение: в Тульской области ожидаются ливни, град и порывистый ветер

Фото из архива Myslo

Непогода придёт в регион в ближайшие часы и сохранится до конца суток.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами ожидаются кратковременные дожди, ливни, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения. При грозе:

по возможности не выходите из дома,

держитесь подальше от электропроводки, антенн,

отключите радио и телевизор,

е оставляйте детей без присмотра.

При порывистом ветре:

машину паркуйте вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций,

находясь на улице, обходите шаткие строения,

избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий немедленно сообщайте в Единую службу спасения по телефонам 01 или 112.