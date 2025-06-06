Метеопредупреждение: в Тульской области ожидаются ливни, град и порывистый ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами ожидаются кратковременные дожди, ливни, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду.
Региональное ГУ МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения. При грозе:
- по возможности не выходите из дома,
- держитесь подальше от электропроводки, антенн,
- отключите радио и телевизор,
- е оставляйте детей без присмотра.
При порывистом ветре:
- машину паркуйте вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций,
- находясь на улице, обходите шаткие строения,
- избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).
При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий немедленно сообщайте в Единую службу спасения по телефонам 01 или 112.