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Метеопредупреждение: в Тульской области ожидаются ливни, град и порывистый ветер
Фото из архива Myslo

Метеопредупреждение: в Тульской области ожидаются ливни, град и порывистый ветер

Непогода придёт в регион в ближайшие часы и сохранится до конца суток.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами ожидаются кратковременные дожди, ливни, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения. При грозе:

  • по возможности не выходите из дома,
  • держитесь подальше от электропроводки, антенн,
  • отключите радио и телевизор,
  • е оставляйте детей без присмотра.

При порывистом ветре:

  • машину паркуйте вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций,
  • находясь на улице, обходите шаткие строения,
  • избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий немедленно сообщайте в Единую службу спасения по телефонам 01 или 112.

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сегодня, в 19:07 0
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