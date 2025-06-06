Как выглядит Тульский театр кукол после ремонта: репортаж

Помещение обновилось до неузнаваемости: появились сказочные картины на стенах, новый зал и стильная мебель.

Завершения ремонта в Тульском государственном театре кукол ждали давно. И вот свершилось! В пятницу, 6 июня, изменения оценил и губернатор Дмитрий Миляев.

С ним в обновленный театр заглянули и журналисты Myslo. И теперь мы готовы поделиться с вами всем, что увидели.

Ирина Румянцева, начальник отдела по работе со зрителями:

— В нашем театре всегда было уютно, но здание, конечно, требовало ремонта. Сейчас интерьер стал современным, стильным. Проект создали такой, что оценят его и дети и взрослые.

Отельного внимания заслуживают картины на стенах, написанные вручную. На первом этаже — сюжеты из «Оловянного солдатика», на втором — «Алиса в Стране чудес». Все продумано до мелочей. В буфете, например, даже светильники в форме кружечек.

На стенах — экспозиция об истории театра, подготовленная Государственным архивом Тульской области. В ней представлены подлинные фотографии и документы, в частности портреты актера Л. П. Машкова и режиссера Н. И. Никифоровой — родителей актера и председателя Союза театральных деятелей РФ Владимира Машкова, для которых Тульский театр кукол стал одним из этапов творческого пути.

Изменения коснулись не только холлов и коридоров. Появился новый малый зал, в котором планируют показывать спектакли для самых младших зрителей.

В зрительный зал приобрели новые кресла, световое и звуковое оборудование.

Реконструкция произошла и в помещениях, которые не видны зрителям. Появилось больше гримерок для актеров, расширилась полезная площадь — в заброшенных раньше помещениях теперь оборудовали хранилища для кукол, а мастерских стало больше.

— Еще одна наша гордость: театр стал более доступным для инвалидов. Появился лифт и вся необходимая доступная среда, — рассказала Ирина Румянцева.

Техническое оснащение театра еще не завершено. Зрители увидят всё в новом театральном сезоне — осенью этого года. А пока спектакли проходят в Тульской научной библиотеке.

Напомним, отреставрированное здание, в котором более 60 лет размещается Тульский театр кукол, это архитектурный памятник истории и культуры регионального значения.

Сейчас на сцену выходят артисты с высшим театральным образованием актёра-кукловода. Многие имеют второе режиссёрское образование. Театр работает в самых разных жанрах: на его афишах — мюзиклы, скоморошины, драмы, кукольные балеты, детские оперы, шоу ростовых кукол, интерактивные спектакли-игры, мобильные спектакли для одного зрителя и уличных представлений. Сегодня в театре работает порядка 90 человек.