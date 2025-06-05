С начала года более 500 туляков получили от Соцфонда путёвки в санатории

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Получить путевку могут федеральные льготники, среди которых — инвалиды, ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны, лица, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Одно из основных условий – получение набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно.

Для оформления путевки необходимо подать заявление в отделение Соцфонда через портал государственных услуг или через клиентскую службу. Понадобится предоставить медсправку по форме 070/у о наличии показаний к санаторно-курортному лечению и отсутствии противопоказаний.

– Профиль санатория определяется в соответствии с рекомендациями лечащего врача и врачебной комиссии. В этом году на приобретение путевок выделено свыше 68 миллионов рублей, что позволит обеспечить санаторно-курортным лечением более 1800 жителей региона, – рассказал управляющий отделением Соцфонда по Тульской области Андрей Филиппов.

Длительность санаторно-курортного лечения для граждан льготной категории составляет 18 дней, для детей с инвалидностью — 21 день, для граждан с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней. Путевки предоставляются в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления и профилем заболевания.

Проверить свой номер в очереди можно здесь. Потребуется ввести номер СНИЛС – 11 цифр без пробелов и дефисов. Все подробности можно уточнить в едином контакт-центре Соцфонда по телефону: 8(800)100-00-01.