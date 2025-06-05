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Дмитрий Миляев совершил рабочий визит в Арсеньевский район
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Дмитрий Миляев совершил рабочий визит в Арсеньевский район

Губернатор посетил местный досуговый центр, осмотрел новый ФОК и пообщался с жителями.

В Центре культуры, досуга и кино отремонтировали кровлю, фасад, внутренние помещения, инженерные системы, установили окна и витражи. В ближайшее время планируется устроить входную группу, окрасить фасад, установить двери, уложить плитку. Объект готов на 70%. Работы должны быть завершены в августе. 

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Дмитрий Миляев поручил министру культуры и туризма Тульской области Татьяне Рыбкиной и директору Центра культуры Татьяне Панковой подготовить список необходимого для работы оборудования.

Также глава региона посетил площадку Тульского областного мясокомбината, который планирует возродить производство в в цехах бывшего Арсеньевского мясокомбината, нарастить мощности и открыть новые цеха по переработке и производству мясных продуктов. С мая прошлого года на этом предприятии выпускается продукция для сетей «ВкусВилл» и «Азбука вкуса».

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Кроме того, Дмитрий Миляев заехал в новый физкультурно-оздоровительный  комплекс в рабочем пос. Арсеньево. Он включает в себя универсальный игровой спортивный зал для занятий волейболом, баскетболом и мини-футболом, зал общей физической подготовкой, помещения для судей, медпункт, раздевалки и санитарно-гигиенические помещения.

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В ФОКе будут заниматься воспитанники местной спортшколы и жители всех возрастов. Там же будут организованы занятия по адаптивной физкультуре и спорту для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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– Уверен, что новый ФОК будет востребован у жителей. Важно, что с сентября здесь будет работать специалист по физической подготовке лиц с ограниченными возможностями здоровья, – сказал Дмитрий Миляев.

Во время поездки глава региона пообщался с жителями Арсеньевского района. Обсуждались вопросы транспортной доступности к братским захоронениям в д. Средние Ростоки, обустройства площадки для выгула собак, ремонта моста в д. Литвиново, дороги к усадьбе А. С. Даргомыжского и т. д.

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Арсеньевцы поблагодарили губернатора за ремонт Одоевской центральной районной больницы и попросили благоустроить территорию возле амбулатории поселка. Эта работа уже ведётся – специалисты разрабатывают проект и смету. 

Еще один вопрос касался приобретения коммунальной техники. По словам Дмитрия Миляева, в следующем году для МКП «Уют-Арсеньево» будет закуплен трактор с навесным оборудованием.

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Вопросы, связанные с ремонтом дорог и объектов жилищно-коммунальной сферы, строительством модульных клубов, обустройством площадок для выгула собак, будут решены в рамках программы «Наш район», разработанной по инициативе губернатора. Дмитрий Миляев подчеркнул, что все вопросы жителей будут проработаны.

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