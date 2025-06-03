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В Пролетарском районе изменили схему движения из-за частых ДТП
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Пролетарском районе изменили схему движения из-за частых ДТП

Водители предпочли не замечать нововведений.

Накануне на пересечении улиц Пролетарской и Гармонной нанесли новую дорожную разметку — сплошную линию — и поставили знак «Движение направо». Читатели жаловались Myslo, что после изменений «все плохо стало».

В администрации Тулы сообщили, что изменение схемы движения произвели по рекомендации ГАИ с целью снизить количество ДТП.

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Однако водители продолжают ездить по-старому, в чем лично убедился наш корреспондент. Автомобилисты поворачивают налево, не смотря на новый знак, и пересекают сплошную. По мнению туляков, после нововведений стало только хуже.

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Автор:
сегодня, в 16:15 −4
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