Из-за ремонта водовода 4 июня тулякам бесплатно раздадут воду: список адресов

На Окско-Непрейковском водозаборе специалисты АО «Тулагорводоканал» будут проводить подготовку к работе в зимних условиях.
Завтра, 4 июня, с 8.00 до 24.00 будет пониженное давление холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы, южнее улицы Пушкинской, в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, район Зеленстроя, Калужское шоссе, ул. Рязанская, Новомосковское шоссе; д. Гостеевка, п. Косая Гора, Скуратовские поселки.
Прекращена подача воды в следующих населенных пунктах: п. Новый, п. Рассвет, п. Иншинский, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, д. Дементеево.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Туляков просят заранее запастись водой. Для жителей в течение дня 4 июня будет организована бесплатная раздача воды.
Центральный территориальный округ
Выдача питьевой воды из киосков «Ключ Здоровья» с 9.00 до 21.00 по адресам:
- пос. Скуратово ул. Новоселов, 1;
- пос. Скуратово ул. Новоселов, 4, корп. 4;
- пос. Менделеевский, ул. Ленина, 19;
- пр. Ленина, 143;
- ул. Вознесенского, 1-а;
- ул. Рязанская, 34, корп. 1;
- ул. Н. Руднева, 53;
- ул. Циолковского, 5;
- ул. Михеева, 8;
- ул. Л. Толстого, 81;
- ул. Перекопская, 7;
- ул. Ф. Энгельса, 137.
Выдача воды из автомобиля:
- с 9.00 до 14.00 — ул. Рязанская, 26, корп. 2;
- с 15.00 до 20.00 — пр. Ленина, 111.
Советский территориальный округ
Выдача питьевой воды из киосков «Ключ Здоровья» с 9.00 до 21.00 по адресам:
- пр. Ленина, 74-а;
- ул. Смидович, 2;
- пр. Ленина, 94;
- ул. 9 Мая, 16;
- ул. Мира, 16;
- ул. Свободы, 58-а.
Выдача воды из автомобиля с 9.00 до 20.00 по адресу:
- сквер Славянский бульвар, ул. Белкина, 18 / ул. Болдина, 102.
Привокзальный территориальный округ
Выдача питьевой воды из киосков «Ключ Здоровья» с 9.00 до 21.00 по адресам:
- п. Новый, ул. Индустриальная, 3;
- п. Рассвет, 36;
- пос. Иншинский, 29/1;
- п. Косая Гора, ул. М. Горького, 11;
- ул. Генерала Маргелова, 1;
- пр. Ленина, 136;
- пр. Ленина, 122/1;
- ул. Генерала Маргелова, пересечение с пр. Ленина, 118;
- ул. Макаренко, 15, корп. 2;
- ул. Прокудина, 7/13.
Выдача воды из автомобиля:
- с 9.00 до 13.00 — ул. Макаренко, 9-б (м-н «Пятерочка);
- с 14.00 до 16.00 — пр. Ленина, 126 (стоянка детского сада);
- с 17.00 до 20.00 — п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2 (ДК «Косогорец»).