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Из-за ремонта водовода 4 июня тулякам бесплатно раздадут воду: список адресов
Фото Дмитрия Дзюбина.

Из-за ремонта водовода 4 июня тулякам бесплатно раздадут воду: список адресов

На сутки воду отключат в семи поселках.

На Окско-Непрейковском водозаборе специалисты АО «Тулагорводоканал» будут проводить подготовку к работе в зимних условиях.

Завтра, 4 июня, с 8.00 до 24.00 будет пониженное давление холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы, южнее улицы Пушкинской, в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, район Зеленстроя, Калужское шоссе, ул. Рязанская, Новомосковское шоссе; д. Гостеевка, п. Косая Гора, Скуратовские поселки.

Прекращена подача воды в следующих населенных пунктах: п. Новый, п. Рассвет, п. Иншинский, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, д. Дементеево. 

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. 

Туляков просят заранее запастись водой. Для жителей в течение дня 4 июня будет организована бесплатная раздача воды.

Центральный территориальный округ
Выдача питьевой воды из киосков «Ключ Здоровья» с 9.00 до 21.00 по адресам:

  • пос. Скуратово ул. Новоселов, 1;
  • пос. Скуратово ул. Новоселов, 4, корп. 4;
  • пос. Менделеевский, ул. Ленина, 19;
  • пр. Ленина, 143;
  • ул. Вознесенского, 1-а;
  • ул. Рязанская, 34, корп. 1;
  • ул. Н. Руднева, 53;
  • ул. Циолковского, 5;
  • ул. Михеева, 8;
  • ул. Л. Толстого, 81;
  • ул. Перекопская, 7;
  • ул. Ф. Энгельса, 137.

Выдача воды из автомобиля:

  • с 9.00 до 14.00 — ул. Рязанская, 26, корп. 2;
  • с 15.00 до 20.00 — пр. Ленина, 111.


Советский территориальный округ
Выдача питьевой воды из киосков «Ключ Здоровья» с 9.00 до 21.00 по адресам:

  • пр. Ленина, 74-а;
  • ул. Смидович, 2;
  • пр. Ленина, 94;
  • ул. 9 Мая, 16;
  • ул. Мира, 16;
  • ул. Свободы, 58-а.

Выдача воды из автомобиля с 9.00 до 20.00 по адресу:

  • сквер Славянский бульвар, ул. Белкина, 18 / ул. Болдина, 102.


Привокзальный территориальный округ
Выдача питьевой воды из киосков «Ключ Здоровья» с 9.00 до 21.00 по адресам:

  • п. Новый, ул. Индустриальная, 3;
  • п. Рассвет, 36;
  • пос. Иншинский, 29/1;
  • п. Косая Гора, ул. М. Горького, 11;
  • ул. Генерала Маргелова, 1;
  • пр. Ленина, 136;
  • пр. Ленина, 122/1;
  • ул. Генерала Маргелова, пересечение с пр. Ленина, 118;
  • ул. Макаренко, 15, корп. 2;
  • ул. Прокудина, 7/13.

Выдача воды из автомобиля:

  • с 9.00 до 13.00 — ул. Макаренко, 9-б (м-н «Пятерочка);
  • с 14.00 до 16.00 — пр. Ленина, 126 (стоянка детского сада);
  • с 17.00 до 20.00 — п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2 (ДК «Косогорец»).

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