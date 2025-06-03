Из-за ремонта водовода 4 июня тулякам бесплатно раздадут воду: список адресов

Фото Дмитрия Дзюбина.

На сутки воду отключат в семи поселках.

На Окско-Непрейковском водозаборе специалисты АО «Тулагорводоканал» будут проводить подготовку к работе в зимних условиях.

Завтра, 4 июня, с 8.00 до 24.00 будет пониженное давление холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы, южнее улицы Пушкинской, в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, район Зеленстроя, Калужское шоссе, ул. Рязанская, Новомосковское шоссе; д. Гостеевка, п. Косая Гора, Скуратовские поселки.

Прекращена подача воды в следующих населенных пунктах: п. Новый, п. Рассвет, п. Иншинский, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, д. Дементеево.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Туляков просят заранее запастись водой. Для жителей в течение дня 4 июня будет организована бесплатная раздача воды.

Центральный территориальный округ

Выдача питьевой воды из киосков «Ключ Здоровья» с 9.00 до 21.00 по адресам:

пос. Скуратово ул. Новоселов, 1;

пос. Скуратово ул. Новоселов, 4, корп. 4;

пос. Менделеевский, ул. Ленина, 19;

пр. Ленина, 143;

ул. Вознесенского, 1-а;

ул. Рязанская, 34, корп. 1;

ул. Н. Руднева, 53;

ул. Циолковского, 5;

ул. Михеева, 8;

ул. Л. Толстого, 81;

ул. Перекопская, 7;

ул. Ф. Энгельса, 137.

Выдача воды из автомобиля:

с 9.00 до 14.00 — ул. Рязанская, 26, корп. 2;

с 15.00 до 20.00 — пр. Ленина, 111.



Советский территориальный округ

Выдача питьевой воды из киосков «Ключ Здоровья» с 9.00 до 21.00 по адресам:

пр. Ленина, 74-а;

ул. Смидович, 2;

пр. Ленина, 94;

ул. 9 Мая, 16;

ул. Мира, 16;

ул. Свободы, 58-а.

Выдача воды из автомобиля с 9.00 до 20.00 по адресу:

сквер Славянский бульвар, ул. Белкина, 18 / ул. Болдина, 102.



Привокзальный территориальный округ

Выдача питьевой воды из киосков «Ключ Здоровья» с 9.00 до 21.00 по адресам:

п. Новый, ул. Индустриальная, 3;

п. Рассвет, 36;

пос. Иншинский, 29/1;

п. Косая Гора, ул. М. Горького, 11;

ул. Генерала Маргелова, 1;

пр. Ленина, 136;

пр. Ленина, 122/1;

ул. Генерала Маргелова, пересечение с пр. Ленина, 118;

ул. Макаренко, 15, корп. 2;

ул. Прокудина, 7/13.

Выдача воды из автомобиля: