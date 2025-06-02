Ключи от укрытий есть только у 18% туляков

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 2 июня, на оперативном совещании губернатора Дмитрия Миляева были озвучены результаты опроса о доступности укрытий для туляков.

Согласно озвученным данным, только 18% жителей города имеют личные ключи от подвалов, входящих в утвержденный перечень укрытий. 88%, согласно опросу, имеют доступ к укрытиям в своем микрорайоне, 89% знают о наличии таковых.

Социологический опрос по поручению Миляева проводило местное отделение Общероссийского народного фронта в Туле, Алексине, Ефремове, Щекино и Советске. Губернатор заявил, что подобную работу необходимо будет продолжить во всех муниципалитетах региона.

О состоянии укрытий в ходе оперативного совещания не сообщалось. Туляки все чаще жалуются на то, что подобные сооружения обслуживаются крайне плохо.

А вы знаете, где находится ближайшее укрытие и в каком оно состоянии?