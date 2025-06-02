  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Ключи от укрытий есть только у 18% туляков - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Ключи от укрытий есть только у 18% туляков
Фото Алексея Пирязева.

Ключи от укрытий есть только у 18% туляков

ОНФ провел опрос среди жителей города.

Сегодня, 2 июня, на оперативном совещании губернатора Дмитрия Миляева были озвучены результаты опроса о доступности укрытий для туляков.

Согласно озвученным данным, только 18% жителей города имеют личные ключи от подвалов, входящих в утвержденный перечень укрытий. 88%, согласно опросу, имеют доступ к укрытиям в своем микрорайоне, 89% знают о наличии таковых.

Социологический опрос по поручению Миляева проводило местное отделение Общероссийского народного фронта в Туле, Алексине, Ефремове, Щекино и Советске. Губернатор заявил, что подобную работу необходимо будет продолжить во всех муниципалитетах региона.

О состоянии укрытий в ходе оперативного совещания не сообщалось. Туляки все чаще жалуются на то, что подобные сооружения обслуживаются крайне плохо.

А вы знаете, где находится ближайшее укрытие и в каком оно состоянии?

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 15:35 0
Другие статьи по темам
Событие
укрытие
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
3 июня в Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности
3 июня в Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности
Большинство жителей ЦФО хотят использовать цифровых помощников для защиты детей
Большинство жителей ЦФО хотят использовать цифровых помощников для защиты детей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.