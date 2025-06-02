Областной суд смягчил приговор самбистам, которых признали виновными в вымогательстве и похищении людей

Сегодня, 2 июня, Тульский областной суд рассмотрел апелляцию двух 29-летних братьев-близнецов и двух их знакомых. 12 февраля мужчины были признаны виновными в похищении людей и вымогательстве.

Братья-самбисты получили по 8 с половиной лет строгого режима, двое их подельников получили 8 лет и 7 с половиной лет строгого режима соответственно.

Напомним, судом было установлено, что в октябре 2023 года братья, работавшие тренерами по самбо в тульской спортшколе, решили «стрясти» денег c приятеля и предложили двум безработным знакомым поучаствовать в «операции».

Выбор жертвы был неслучайным: какое-то время назад приятель «кинул» братьев-самбистов на внушительную сумму. По нашей информации, потерпевший организовал финансовую пирамиду и «раскрутил» доверчивых спортсменов примерно на 130 миллионов рублей.

Братья приехали в гостиницу, где скрывался бизнесмен и его мать, угрозами вытащили их из номера и отвезли в лес. Вчетвером они жестоко избили жертв бейсбольными битами. После этого потребовали от потерпевших 18 млн рублей и квартиру стоимостью чуть больше 2 млн.

Жертвы на условия вымогателей согласились, но, вернувшись в город, сразу отправились в полицию. Бизнесмен оформил явку с повинной, добровольно заявив о своих мошеннических делах, а потом написал заявление на вымогателей и отправился в СИЗО. 12 ноября 2024 года суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы.

По информации Myslo, апелляционная инстанция изменила приговор в отношении всех подсудимых, сочтя их деяния относящимися к другой статье — «Самоуправство». Судебная коллегия не усмотрела в действиях самбистов и их подельников вымогательства и похищения.