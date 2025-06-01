В Туле культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.» отметит день рождения

Фото Алексея Пирязева.

7 и 8 июня 2025 года в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» (Тула, ул. Металлистов, 25) пройдет праздничная музейно-театральная программа. Она приурочена ко дню рождения музея-усадьбы «Ясная Поляна» и его филиала «Л. Н. Т.», который отмечается 10 июня.

7 июня в 14.00 яснополянский филиал приглашает на музейную программу «Не просто секретарь». Участники смогут попробовать себя в роли секретаря Льва Толстого: будут разбирать почерк писателя, проверять его почту и писать под диктовку самого Льва Николаевича.

Затем гостей ждет мастер-класс, где они создадут уникальный сувенир с изображением Толстого и узнают историю самых знаменитых портретов писателя.

Продолжительность: 2 часа. Возрастное ограничение: 6+.

8 июня в 15.00 семейный театр «Лев Николаевич» (Тула) представит спектакль «Путешествие кролика Эдварда» по роману детской писательницы Кейт Дикамилло. Эта история, созвучная детским произведениям Льва Толстого, не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

Зрители отправятся в путешествие вместе с белым фарфоровым кроликом, который был прекрасен от ушей и до хвоста, но все же имел один недостаток — не умел любить. «Путешествие кролика Эдварда» — это пронзительная история о пути к самому себе. Через одиночество и отчаяние герой приходит к любви и вере, что все обязательно закончится хорошо.

Продолжительность: 1 час 30 минут. Возрастное ограничение: 6+ (дети до 12 лет — только в сопровождении родителей).

После мероприятий гости смогут самостоятельно осмотреть экспозицию «Мой адрес всегда: Тула», посетить уютный музейный дворик «Л. Н. Т.» и литературное кафе «Стива».