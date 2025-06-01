7 июня в Туле будет работать мастерская «Чинить нельзя выбрасывать»

Проект организован с участием средств Фонда Президентских грантов. Фото: ru.freepik.com.

7 июня с 11.00 до 15.00 в тульской ремонтной мастерской «Чинить нельзя выбрасывать» пройдет традиционная бесплатная встреча с мастерами по ремонту одежды. С собой можно взять любимые вещи, платье, которое давно не носилось, или пару старых джинсов — всё, что нуждается в небольшом ремонте или обновлении.

В мастерской есть необходимая техника — оверлок, вышивальная и швейные машинки, аппарат для установки кнопок, аксессуары.

— Ремонтная мастерская — не только о шитье. Мы создадим комфортный уголок для общения, где вы сможете насладиться чашечкой ароматного чая, обсудить идеи или просто отдохнуть.

Надеемся, что ремонтная мастерская не только вдохновит вас починить или сшить что-то прекрасное, но и поможет развить экологическое сознание в вашей повседневной жизни, — говорит мастер проекта Ольга Крыгина.

Место: Тульская областная научная библиотека (ул. Тургеневская, 48, 3 этаж).