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7 июня в Туле будет работать мастерская «Чинить нельзя выбрасывать»
Проект организован с участием средств Фонда Президентских грантов. Фото: ru.freepik.com.

7 июня в Туле будет работать мастерская «Чинить нельзя выбрасывать»

Мастера по ремонту одежды дадут советы участникам.

7 июня с 11.00 до 15.00 в тульской ремонтной мастерской «Чинить нельзя выбрасывать» пройдет традиционная бесплатная встреча с мастерами по ремонту одежды. С собой можно взять любимые вещи, платье, которое давно не носилось, или пару старых джинсов — всё, что нуждается в небольшом ремонте или обновлении.

В мастерской есть необходимая техника — оверлок, вышивальная и швейные машинки, аппарат для установки кнопок, аксессуары.

— Ремонтная мастерская — не только о шитье. Мы создадим комфортный уголок для общения, где вы сможете насладиться чашечкой ароматного чая, обсудить идеи или просто отдохнуть.

Надеемся, что ремонтная мастерская не только вдохновит вас починить или сшить что-то прекрасное, но и поможет развить экологическое сознание в вашей повседневной жизни, — говорит мастер проекта Ольга Крыгина. 

Место: Тульская областная научная библиотека (ул. Тургеневская, 48, 3 этаж).

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