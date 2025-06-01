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В Богородицке начались сборные экскурсии
Фото Алексея Пирязева.

В Богородицке начались сборные экскурсии

Предлагаем ознакомиться с расписанием на июнь.

Тульское музейное объединение объявило о начале сборных экскурсий по Богородицкому дворцу-музею и парку. 

Экскурсия по дворцу-музею. Вторник — пятница, 14.30

Гости погрузятся в историю Богородицка, узнают о жизни в городе в прошлом веке, роде графов Бобринских и насладятся великолепием дворцовых интерьеров, созданных по приказу Екатерины II. 6+

Экскурсия по Башне-колокольне. Вторник — пятница, 16.00

Посетители откроют для себя это уникальное сооружение в стиле нарышкинского барокко и узнают о его роли в истории города в экспозиции «История Богородицка от города-крепости до „цветника“ императрицы». 6+

Экскурсия по экспозиции на станции Жданка. Среда, четверг, воскресенье в 16.00

Экскурсоводы расскажут об истории железных дорог, появлении станции Богородицк и о вкладе графов Бобринских в развитие российских железных дорог. 6+

Запись по телефону: 8 (48761) 2-25-32. Богородицк, территория парка, д. 1.

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сегодня, в 07:40 +1
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